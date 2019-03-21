La Banque européenne d’investissement, la banque de l’UE, se félicite de l’accord préliminaire sur InvestEU, le programme proposé dans le prochain cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 en vue de stimuler les investissements privés et publics en Europe.

Le Groupe BEI demeurera le principal partenaire de l’Union pour le financement de projets européens prioritaires au titre du prochain budget de l’UE, couvrant la période allant de 2021 à 2027. L’accord intervenu aujourd’hui entre le Conseil, le Parlement européen et la Commission européenne confirme que le Groupe BEI mettra en œuvre 75 % du futur programme InvestEU, qui vise à encourager les investissements privés et publics en Europe. L’UE apportera en outre l’expertise bancaire nécessaire à tous les partenaires chargés de la mise en œuvre et assurera la fonction de gestion des risques pour l’ensemble du programme.

InvestEU s’appuie sur le succès du plan Juncker et du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), ainsi que sur d’autres instruments financiers que le Groupe BEI gère et met en œuvre, tels que le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe, InnovFin ou COSME. Il reposera sur une garantie de 38 milliards d’EUR provenant du budget de l’UE et visera à mobiliser environ 650 milliards d’EUR d’investissements afin que l’UE demeure sociale, écologique et compétitive. Outre la mise en œuvre de sa part de 75 % du programme et ses responsabilités dans la gestion des aspects bancaires du programme en partenariat avec la Commission, la BEI fournira un soutien technique aux promoteurs de projets au titre de la plateforme de conseil InvestEU, poursuivant ainsi l’activité mise sur pied dans ce domaine dans le cadre du plan Juncker.

« L’accord d’aujourd’hui est une bonne nouvelle pour les citoyens, les entreprises et les institutions financières de l’UE, a déclaré Werner Hoyer, président de la BEI. S’appuyant sur le succès du plan Juncker, il renforce l’utilisation des instruments financiers, qui sont un complément important des aides non remboursables de l’UE et permettent d’utiliser efficacement des ressources publiques limitées en vue de mobiliser des investissements privés. La banque de l’UE a contribué à la réussite du plan Juncker, qui a dépassé ses objectifs initiaux, et je suis particulièrement heureux de voir que nous resterons le principal partenaire de la Commission pour les opérations de financement y compris après 2020. Nous nous réjouissons à l’idée de travailler encore plus étroitement avec des partenaires tels que les banques nationales de promotion économique et de mettre nos ressources et notre expertise au service de notre collaboration. »

L’accord constitue une étape cruciale vers la création du programme InvestEU, qui réunira sous une seule structure les 14 instruments financiers de l’UE soutenant actuellement les investissements dans l’UE et facilitera ainsi l’accès au financement. Le programme s’appuiera sur l’expérience locale et sectorielle spécifique des institutions bancaires internationales, nationales et régionales, qui viendra compléter l’expertise apportée par le Groupe BEI.