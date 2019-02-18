La Banque européenne d’investissement a signé aujourd’hui un accord de financement de 100 millions d’euros avec le groupe Fnac Darty. Le prêt rentre dans le cadre du fonds européen pour les investissements stratégiques, EFSI, le cœur du « Plan Juncker ». L’objectif est de financer les investissements de transformation numérique de Fnac Darty en soutien du déploiement de sa stratégie « Confiance+ », visant à faire rentrer le groupe dans une nouvelle ère de plateforme de services.

C’est la première fois que la BEI signe un accord de financement avec Fnac Darty. Un symbole fort de la volonté de la BEI – banque de l’Union européenne – de soutenir un groupe leader en Europe dans un contexte de forte concurrence des pure players non européens.

Pierre Moscovici, commissaire européen en charge des affaires économiques et financières, de la fiscalité et des douanes, a déclaré: "La signature de cet accord dans le cadre du Plan Juncker est une excellente nouvelle. Ce prêt va permettre d'accélérer la transformation digitale d'un des principaux distributeurs de produits électroniques français. Cela montre que l'Union européenne est toujours prête à agir pour favoriser la croissance et la création d'emplois dans l'Hexagone."

Ambroise Fayolle, Vice-Président de la Banque européenne d’investissement, a déclaré : « Nous sommes très fiers, en tant que banque de l’Union Européenne de pouvoir aider au développement d’un leader français et européen de la distribution spécialisée. Ce prêt répond à la volonté de l’Europe de soutenir à la fois l’innovation au sein des entreprises mais aussi de les accompagner dans le nécessaire développement numérique qu’impose la compétition mondiale ».

Jean-Brieuc Le Tinier, Directeur Financier de Fnac Darty, a déclaré : « La mise en place de ce financement avec la BEI renforce la structure financière du Groupe, tout en lui permettant de bénéficier de conditions de crédit très avantageuses ».