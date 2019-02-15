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FNAC DARTY RETAIL DIGITAL TRANSFORMATION RDI

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 100 000 000 €
Services : 100 000 000 €
Date(s) de signature
15/02/2019 : 100 000 000 €
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13/03/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FNAC DARTY RETAIL DIGITAL TRANSFORMATION RDI
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21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - FNAC DARTY RETAIL DIGITAL TRANSFORMATION RDI
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27/02/2019 - FNAC DARTY RETAIL DIGITAL TRANSFORMATION RDI
Communiqués associés
France : Plan d’investissement : la BEI accorde un prêt de 100 millions d’euros à Fnac Darty pour soutenir sa transformation numérique

Fiche récapitulative

Date de publication
26 février 2019
Statut
Référence
Signé | 15/02/2019
20180026
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FNAC DARTY RETAIL DIGITAL TRANSFORMATION RDI
FNAC DARTY SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 202 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles
Description
Objectifs

The project concerns RDI investments for FNAC-DARTY investments aiming at digital transformation.

The purpose is to improve and expand the promoter's digitalisation and web-based offering.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The implementation of banking IT systems is not covered by Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. In addition, the project activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FNAC DARTY RETAIL DIGITAL TRANSFORMATION RDI
Date de publication
13 Mar 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86892269
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180026
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - FNAC DARTY RETAIL DIGITAL TRANSFORMATION RDI
Date de publication
21 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
160088679
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180026
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - FNAC DARTY RETAIL DIGITAL TRANSFORMATION RDI
Date de publication
27 Feb 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
90638368
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180026
Dernière mise à jour
27 Feb 2019
Secteur(s)
Services
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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13/03/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FNAC DARTY RETAIL DIGITAL TRANSFORMATION RDI
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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