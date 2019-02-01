Le prêt de la BEI contribuera à renforcer la croissance du groupe ULMA en lui permettant d’élargir ses équipements de construction en Espagne et en Pologne.

La coopérative basque développera notamment de nouvelles solutions visant à améliorer la sécurité dans le secteur de la construction.

Les investissements permettront la création de plus de 300 emplois nets.

La Banque européenne d’investissement (BEI) financera la stratégie d’innovation du groupe coopératif ULMA grâce à un prêt de 26 millions d’EUR au titre du Plan d’investissement pour l’Europe. L’appui de la banque de l’UE permettra à l’entreprise basque de réaliser ses projets de recherche, développement et innovation (RDI) qui visent notamment à mettre au point de nouvelles solutions à l’intention de l’industrie du bâtiment à des fins de renforcement de la sécurité et de la productivité. Le financement de la BEI aidera également ULMA à finaliser de nouveaux investissements dans des régions relevant de l’objectif de convergence en Espagne et en Pologne, dans le but d’étoffer et de moderniser son parc d’équipements et de machines de location. La concrétisation de ces investissements permettra la création de plus de 300 emplois nets.

L’accord de financement a été signé aujourd’hui, à Oñati (province du Guipuscoa), par Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, et Iñaki Gabilondo, directeur général du groupe ULMA.

Lors de la cérémonie de signature qui s’est déroulée ce jour au siège de la coopération à Oñati, la vice-présidente de la BEI a souligné « l’importance de ce projet pour faire en sorte que l’UE soit à la pointe du développement de nouvelles technologies dans un secteur clé de l’économie, à savoir celui de la construction ». « À cette fin, il est nécessaire de consentir d’importants investissements dans l’innovation et la BEI a démontré sa ferme volonté de relever ce défi. Cet accord permettra à une entreprise espagnole leader dans son secteur de rester très compétitive, tout en contribuant à la création d’emplois en Pologne et en Espagne », a ajouté Emma Navarro.

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité, a commenté l’accord en ces termes : « La construction est un secteur clé de l’économie de l’UE et notre objectif est de le rendre plus innovant, plus compétitif et plus durable. Grâce à ce financement accordé au groupe ULMA au titre du plan Juncker, le Plan d’investissement pour l’Europe permet de soutenir des processus de production plus sûrs et innovants, tout en contribuant à la création d’emplois et en favorisant le développement régional en Espagne et en Pologne. »

Pour sa part, le directeur général du groupe ULMA a souligné qu’il était important que « le projet d’avenir de la coopérative basque puisse compter sur le soutien d’une institution comme la BEI, qui vient renforcer l’engagement historique et constant du groupe en faveur de l’innovation et de la croissance ».

Les investissements appuyés par la BEI concernent principalement le domaine de la construction, ULMA étant l’un des chefs de file mondiaux dans la fabrication de solutions pour la construction, tels que les systèmes de coffrage et les échafaudages. Les investissements dans la RDI financés par la banque de l’UE permettront au groupe d’intégrer les dernières technologies numériques dans ses processus de production et d’innover en fabriquant des produits plus légers et des solutions modulaires, ce qui contribuera à accroître la productivité et à renforcer la sécurité sur les constructions de grande hauteur.

En outre, grâce au concours de la BEI, ULMA pourra effectuer de nouveaux investissements dans des équipements et des machines de location sur différents sites en Espagne, à savoir en Andalousie, dans les îles Canaries et en Castille-La Manche, ainsi qu’en Pologne, dans les régions de Gdansk, Jaworzno, Koszajec et Poznań. De cette manière, l’opération favorisera la cohésion au sein de l’UE et contribuera à assurer le leadership de l’Europe dans le secteur de la construction.

Le groupe d’entreprises multisectoriel ULMA, présent dans plus de 80 pays, a conclu cet accord par l’intermédiaire de sa société ULMA Inversiones dans le cadre de sa stratégie de diversification de ses sources de financement. ULMA est spécialisé dans un éventail de produits et de services, allant des serres aux échafaudages, en passant par les systèmes de stockage automatique, les convoyeurs miniers, les systèmes d’emballage et les chariots élévateurs. Le groupe a clôturé l’exercice 2018 avec un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 850 millions d’EUR, en hausse de 13 %, et son excédent brut d’exploitation estimé pour cette période a augmenté de plus de 18 % pour dépasser les 120 millions d’EUR.