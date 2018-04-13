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ULMA RDI & CONVERGENCE

Signature(s)

Montant
46 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 14 560 000 €
Espagne : 31 440 000 €
Industrie : 46 000 000 €
Date(s) de signature
14/12/2018 : 11 440 000 €
14/12/2018 : 14 560 000 €
20/10/2020 : 20 000 000 €
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18/12/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ULMA RDI & CONVERGENCE
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21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ULMA RDI & CONVERGENCE
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08/02/2019 - ULMA RDI & CONVERGENCE
Communiqués associés
Espagne/Pologne : la BEI finance la stratégie d’innovation et de croissance du groupe ULMA en lui prêtant 26 millions d’EUR au titre du plan Juncker

Fiche récapitulative

Date de publication
30 juillet 2018
Statut
Référence
Signé | 14/12/2018
20180413
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ULMA RDI & CONVERGENCE
ULMA INVERSIONES SC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 46 million
EUR 65 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The EIB loan will be used to finance the promoter's research, development and innovation (RDI) and deployment investments in convergence regions, supporting the implementation of the company's strategy, in particular in the construction and architectural solutions businesses.

The investments are expected to support ULMA Group's competitiveness and growth.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns RDI activities and capital expenditures on new rental equipment. The activities will be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ULMA RDI & CONVERGENCE
Date de publication
18 Dec 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86116187
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180413
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ULMA RDI & CONVERGENCE
Date de publication
21 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
161099266
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180413
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - ULMA RDI & CONVERGENCE
Date de publication
8 Feb 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
88550641
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180413
Dernière mise à jour
8 Feb 2019
Secteur(s)
Industrie
Pays
Pologne, Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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