La BEI va prêter 150 millions d’EUR à l’hôpital Isala avec le soutien du Plan d’investissement pour l’Europe (plan Juncker) de la Commission européenne.

Ce prêt permettra de financer une nouvelle construction à Meppel, l’application de mesures de santé en ligne grâce à la mise en place d’un nouveau système de dossiers médicaux électroniques et la modernisation des bâtiments existants.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Isala ont signé un accord de prêt d’un montant de 150 millions d’EUR. Le prêt de la BEI bénéficiera de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui constitue le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe, aussi appelé « plan Juncker ».

Ce financement servira à la modernisation des installations existantes ainsi qu’à la construction d’un nouvel hôpital à Meppel. La modernisation vise à améliorer les conditions de sécurité des employés et l’efficacité de l’agencement des installations. Grâce à l’utilisation de matériaux modernes, le nouveau bâtiment de Meppel présentera un rendement énergétique très élevé. Outre des investissements dans les bâtiments et les équipements, le concours de la Banque appuiera aussi la mise à niveau du système informatique de gestion et la mise en place d’un nouveau système de dossiers médicaux électroniques.

« Le secteur des soins de santé est en perpétuelle évolution », a expliqué Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. « C’est pourquoi les hôpitaux doivent poursuivre leurs investissements s’ils veulent rester à la page. Les excellents soins de santé dont ils disposent sont l’une des raisons pour lesquelles les Pays-Bas ont une espérance de vie aussi élevée, et la BEI, dont la mission est d’améliorer le niveau de vie par ses investissements, est ravie de pouvoir soutenir ce projet. »

Vytenis Andriukaitis, commissaire européen à la santé et à la sécurité alimentaire, a déclaré ce qui suit : « La santé et le bien-être de l’ensemble des citoyens européens revêtent pour moi une importance cruciale et je pense que nous avons tous une responsabilité partagée en la matière. Je salue donc cet investissement en faveur de l’hôpital Isala, qui montre que le plan Juncker contribue à améliorer la qualité des soins et les résultats pour les patients, en modernisant les soins de santé avec des équipements haut de gamme, des services de santé en ligne et des technologies de pointe. À l’avenir, j’espère voir encore plus d’investissements relevant du plan Juncker à l’appui de l’amélioration des soins de santé et de la promotion de la santé, au bénéfice des citoyens européens. »

« Ce concours nous permet non seulement de garantir l’accès aux soins de santé dans notre région pour les années à venir, mais aussi de poursuivre notre développement. Ceci est d’autant plus important du fait de l’accroissement de l’espérance de vie et du besoin accru de soins médicaux qu’il entraîne », a ajouté Rob Dillmann, président du conseil d’administration de l’hôpital Isala.