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ISALA HOSPITAL

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 150 000 000 €
Santé : 150 000 000 €
Date(s) de signature
7/01/2019 : 150 000 000 €
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09/06/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ISALA HOSPITAL
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Communiqués associés
Pays-Bas : Plan Juncker - soutien européen en faveur de la poursuite du plan de développement de l’hôpital Isala

Fiche récapitulative

Date de publication
28 novembre 2017
Statut
Référence
Signé | 07/01/2019
20170509
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ISALA HOSPITAL
STG HOLDING ISALA KLINIEKEN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 307 million
Lieu
Secteur(s)
  • Santé - Santé humaine et action sociale
Description
Objectifs

The project supports the development plan of the ISALA Hospital, a regional hospital organisation with five locations in Zwolle, Kampen, Steenwijk, Meppel and Heerde.

The main components of the investment plan are the rehabilitation and modernisation of existing facilities, the development of a new electronic patient file, replacement investments in Information and Communications Technology (ICT) and equipment and the realization of a new building in Meppel.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Hospitals are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal the screening decision of the Competent Authority. It is expected that the project will bear wider benefits to the community as healthcare is an element of social cohesion and economic development.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/18/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ISALA HOSPITAL
Date de publication
9 Jun 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76267353
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170509
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ISALA HOSPITAL
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
238980301
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170509
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - ISALA HOSPITAL
Date de publication
18 May 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
83551366
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170509
Dernière mise à jour
18 May 2018
Secteur(s)
Santé
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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