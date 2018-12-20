La BEI accorde à Talasol Solar un prêt de 70 millions d’EUR au titre du plan Juncker pour la construction et l’exploitation de la centrale de Talaván

Il s’agit de l’un des premiers projets dans les énergies photovoltaïques à être financé en Espagne en dehors du cadre des appels d’offres dans les énergies renouvelables

La centrale entrera en service en 2020 et créera 500 emplois pendant sa phase de mise en œuvre

La commune de Talaván, dans la province de Cáceres, sera dotée de l’une des plus grandes centrales photovoltaïques d’Espagne, l’une des premières du pays à être mise en service en étant financée en dehors du cadre des appels d’offres dans les énergies renouvelables. La BEI appuie ce projet avec un prêt de 70 millions d’EUR octroyé au titre du plan Juncker, avec pour objectif de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Lors de sa mise en service, en 2020, grâce à la production d’électricité à partir d’énergie solaire, cette nouvelle centrale permettra d’éviter le rejet dans l’atmosphère de 263 000 tonnes de CO 2 par an.

La BEI octroie ce financement de 70 millions d’EUR à Talasol Solar par l’intermédiaire d’une structure de financement sur projet qui permettra de construire et d’exploiter cette nouvelle installation. La centrale aura une puissance de 300 MW.

Le projet est mis en œuvre par l’entreprise Ellomay Capital Ltd. et marque une étape importante dans l’évolution du secteur des énergies renouvelables en Espagne étant donné qu’il sera financé sur la base des tarifs du marché. La BEI accorde ce prêt dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe, connu sous le nom de « plan Juncker ». Ce dernier permet au Groupe BEI de renforcer sa capacité de financement de projets d’investissement qui, conformément aux critères du plan Juncker, concernent des activités qui, de par leur structure ou leur nature, permettent d’appuyer des objectifs comme la lutte contre les changements climatiques et une croissance économique durable.

La nouvelle centrale solaire photovoltaïque de Talaván ouvrira de nouvelles perspectives économiques en Estrémadure. Le projet nécessitera l’embauche de 500 personnes durant la phase de mise en œuvre et de 15 employés permanents une fois la centrale en service. Le projet contribue également à remplir les objectifs définis dans le plan national d’action en matière d’énergies renouvelables qui stipule qu’en 2020, 20 % de l’énergie consommée en Espagne devra provenir de sources renouvelables.

Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, a commenté cet accord en ces termes : « Ce projet aidera à accroître la production d’électricité à partir d’énergie solaire, ce qui est important pour atteindre les objectifs européens en matière d’énergies renouvelables en Espagne, ainsi que pour favoriser la croissance durable et réduire les émissions de carbone. Nous sommes ravis d’annoncer notre soutien à ce projet quelques jours après la tenue de la conférence sur le climat (COP°24) à Katowice, occasion formidable de montrer au monde entier l’engagement de la BEI à respecter l’Accord de Paris et à lutter contre les changements climatiques. Nous allons continuer de faire en sorte de mobiliser des financements en faveur de projets liés à l’action pour le climat et garantir l’entière conformité de toutes nos activités avec les objectifs de l’Accord de Paris en 2020. »

Miguel Arias Cañete, commissaire européen chargé de l’action pour le climat et de l’énergie, a déclaré : « Ce nouveau contrat signé au titre du plan Juncker ne pouvait pas mieux tomber, car la semaine dernière nous avons montré au monde entier à Katowice que, d’ici à 2050, l’UE peut prendre la tête de la lutte contre les changements climatiques, sur fond d’économie prospère, compétitive et climatiquement neutre. Les investissements constants dans les énergies de demain jouent un rôle fondamental dans l’accomplissement de cette mission. Nous garantirons qu’aucune région ne sera oubliée et, pour ce faire, je suis particulièrement heureux de constater que l’Estrémadure bénéficiera de ce grand projet en matière de croissance, d’emploi et de développement régional.

Ran Fridrich, directeur général d’Ellomay, a affirmé : « La mise en œuvre de l’accord de financement est une réussite majeure et l’une des étapes les plus importantes du projet de Talasol. Notre entreprise est très heureuse des avancées réalisées jusqu’à présent par rapport au calendrier prévisionnel. Le projet de Talasol est décisif pour Ellomay Capital, car il doit servir de modèle pour notre croissance continue dans le développement, la réalisation et l’exploitation de projets liés à l’énergie solaire en Europe et en Israël. »

Ori Rosenzweig, directeur des investissements d’Ellomay Capital, a déclaré : « Le fait que deux banques aussi importantes que Deutsche Bank et la BEI financent ce projet témoigne de son potentiel de réussite évident. Je crois que nous sommes parvenus à des conditions de financement optimales pour le projet et qu’il jettera les bases d’un nouveau modèle pour la production d’énergie solaire, en Espagne comme en Europe. Talasol n’aurait pas pu atteindre cette cible importante sans le précieux soutien du gouvernement espagnol, des autorités locales et de la municipalité de Talaván. Il va sans dire qu’ils nous ont aidé à avancer rapidement et efficacement. »

La BEI et la lutte contre les changements climatiques

La banque de l’UE est l’institution multilatérale qui octroie le plus de financements dans le monde pour lutter contre les changements climatiques. Elle consacre à cette priorité au moins 25 % de l’ensemble de son activité, pourcentage qui monte jusqu’à 35 % dans les pays en voie de développement.