TALASOL SOLAR PV PLANT

The project grid connection falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EC. Both the power plant and its grid connection have undergone, in line with local legislation, a full Environmental Impact Assessment which has been submitted to the competent authorities. The environmental permit was issued in November 2014. The Bank will assess the compliance of the authorisation procedure with the relevant EU directives and other environmental aspects of the project during appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU or 2004/18/EC / 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation referenced above as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.