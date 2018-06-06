Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

TALASOL SOLAR PV PLANT

Signature(s)

Montant
70 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 70 000 000 €
Énergie : 70 000 000 €
Date(s) de signature
20/12/2018 : 5 000 000 €
20/12/2018 : 65 000 000 €
Autres liens
Related public register
09/06/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TALASOL SOLAR PV PLANT - TOMO II - Estudio di Impacto Ambiental - Parque Fotovoltaico Talasol Solar
Related public register
07/06/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TALASOL SOLAR PV PLANT - TOMO III - Estudio di Impacto Ambiental - Parque Fotovoltaico Talasol Solar
Related public register
09/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TALASOL SOLAR PV PLANT - Estudio de Impacto Ambiental - TOMO I
Related public register
07/06/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TALASOL SOLAR PV PLANT - TOMO I - Estudio di Impacto Ambiental - Parque Fotovoltaico Talasol Solar
Related public register
02/10/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TALASOL SOLAR PV PLANT
Related EFSI register
21/09/2018 - TALASOL SOLAR PV PLANT
Communiqués associés
Espagne : lutte contre les changements climatiques - la BEI finance la construction dans la province de Cáceres de l’une des plus grandes centrales solaires

Fiche récapitulative

Date de publication
6 juin 2018
Statut
Référence
Signé | 20/12/2018
20170875
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TALASOL SOLAR PV PLANT
ELLOMAY CAPITAL LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 70 million
EUR 226 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project consists of the construction and operation of a solar photovoltaic plant with a total capacity of 300 megawatt-peak (MWp) located in western Spain near the city of Caceres, Extremadura.

This project will enable the construction of a renewable energy plant in a less-developed region in Spain.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project grid connection falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EC. Both the power plant and its grid connection have undergone, in line with local legislation, a full Environmental Impact Assessment which has been submitted to the competent authorities. The environmental permit was issued in November 2014. The Bank will assess the compliance of the authorisation procedure with the relevant EU directives and other environmental aspects of the project during appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU or 2004/18/EC / 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation referenced above as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Documents liés
09/06/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TALASOL SOLAR PV PLANT - TOMO II - Estudio di Impacto Ambiental - Parque Fotovoltaico Talasol Solar
07/06/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TALASOL SOLAR PV PLANT - TOMO III - Estudio di Impacto Ambiental - Parque Fotovoltaico Talasol Solar
09/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TALASOL SOLAR PV PLANT - Estudio de Impacto Ambiental - TOMO I
07/06/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TALASOL SOLAR PV PLANT - TOMO I - Estudio di Impacto Ambiental - Parque Fotovoltaico Talasol Solar
02/10/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TALASOL SOLAR PV PLANT
21/09/2018 - TALASOL SOLAR PV PLANT
Autres liens
Communiqués associés
Espagne : lutte contre les changements climatiques - la BEI finance la construction dans la province de Cáceres de l’une des plus grandes centrales solaires

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - TALASOL SOLAR PV PLANT - TOMO II - Estudio di Impacto Ambiental - Parque Fotovoltaico Talasol Solar
Date de publication
9 Jun 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80250876
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170875
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TALASOL SOLAR PV PLANT - TOMO III - Estudio di Impacto Ambiental - Parque Fotovoltaico Talasol Solar
Date de publication
7 Jun 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84806801
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170875
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TALASOL SOLAR PV PLANT - Estudio de Impacto Ambiental - TOMO I
Date de publication
9 Sep 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86830450
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170875
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TALASOL SOLAR PV PLANT - TOMO I - Estudio di Impacto Ambiental - Parque Fotovoltaico Talasol Solar
Date de publication
7 Jun 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84806572
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170875
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TALASOL SOLAR PV PLANT
Date de publication
2 Oct 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84019367
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170875
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - TALASOL SOLAR PV PLANT
Date de publication
21 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
86700409
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170875
Dernière mise à jour
21 Sep 2018
Secteur(s)
Énergie
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
09/06/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TALASOL SOLAR PV PLANT - TOMO II - Estudio di Impacto Ambiental - Parque Fotovoltaico Talasol Solar
Related public register
07/06/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TALASOL SOLAR PV PLANT - TOMO III - Estudio di Impacto Ambiental - Parque Fotovoltaico Talasol Solar
Related public register
09/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TALASOL SOLAR PV PLANT - Estudio de Impacto Ambiental - TOMO I
Related public register
07/06/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TALASOL SOLAR PV PLANT - TOMO I - Estudio di Impacto Ambiental - Parque Fotovoltaico Talasol Solar
Related public register
02/10/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TALASOL SOLAR PV PLANT
Related EFSI register
21/09/2018 - TALASOL SOLAR PV PLANT
Autres liens
Fiche récapitulative
TALASOL SOLAR PV PLANT
Fiche technique
TALASOL SOLAR PV PLANT
Communiqués associés
Espagne : lutte contre les changements climatiques - la BEI finance la construction dans la province de Cáceres de l’une des plus grandes centrales solaires

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Espagne : lutte contre les changements climatiques - la BEI finance la construction dans la province de Cáceres de l’une des plus grandes centrales solaires
Autres liens
Related public register
09/06/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TALASOL SOLAR PV PLANT - TOMO II - Estudio di Impacto Ambiental - Parque Fotovoltaico Talasol Solar
Related public register
07/06/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TALASOL SOLAR PV PLANT - TOMO III - Estudio di Impacto Ambiental - Parque Fotovoltaico Talasol Solar
Related public register
09/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TALASOL SOLAR PV PLANT - Estudio de Impacto Ambiental - TOMO I
Related public register
07/06/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TALASOL SOLAR PV PLANT - TOMO I - Estudio di Impacto Ambiental - Parque Fotovoltaico Talasol Solar
Related public register
02/10/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TALASOL SOLAR PV PLANT
Related EFSI register
21/09/2018 - TALASOL SOLAR PV PLANT

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes