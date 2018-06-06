TALASOL SOLAR PV PLANT

Fiche récapitulative
The project consists of the construction and operation of a solar photovoltaic plant with a total capacity of 300 megawatt-peak (MWp) located in western Spain near the city of Caceres, Extremadura.
This project will enable the construction of a renewable energy plant in a less-developed region in Spain.
The project grid connection falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EC. Both the power plant and its grid connection have undergone, in line with local legislation, a full Environmental Impact Assessment which has been submitted to the competent authorities. The environmental permit was issued in November 2014. The Bank will assess the compliance of the authorisation procedure with the relevant EU directives and other environmental aspects of the project during appraisal.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU or 2004/18/EC / 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation referenced above as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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