Un prêt de 50 millions d’EUR servira à financer la modernisation des infrastructures de transport du pays et l’amélioration de la connectivité avec l’UE.

Une aide non remboursable de 10 millions d’EUR accordée au titre du fonds à donateurs multiples E5P appuiera le secteur de l’enseignement supérieur, en complément d’un prêt BEI précédent de 120 millions d’EUR.

Un protocole d’accord a été conclu en vue d’améliorer la qualité de l’enseignement et de la formation professionnels.

À l’occasion d’une réunion avec l’Association UE-Ukraine qui s’est tenue aujourd’hui à Bruxelles, la Banque européenne d’investissement (BEI) a convenu d’une série de nouvelles opérations de financement avec les autorités ukrainiennes. La banque de l’UE va notamment prêter 50 millions d’EUR qui serviront à financer la modernisation des infrastructures de transport dans l’ensemble du pays. L’Ukraine et la BEI ont également signé un accord relatif à une aide non remboursable de 10 millions d’EUR au titre du fonds à donateurs multiples E5P qui soutient les investissements des collectivités locales dans des projets environnementaux et liés à l’efficacité énergétique dans les pays du Partenariat oriental. Cette subvention contribuera à financer la mise en œuvre d’un projet dans le secteur ukrainien de l’enseignement supérieur, que la BEI soutient déjà. En outre, la BEI a conclu un protocole d’accord avec le ministère ukrainien de l’enseignement et des sciences en vue de la préparation d’un projet visant à créer plusieurs centres d’excellence dans le pays.

Vazil Hudák, vice-président de la BEI : « La BEI est résolue à améliorer la vie quotidienne des Ukrainiens et des Ukrainiennes, en collaboration avec d’autres institutions de l’UE. Les projets signés ce jour se traduiront par des infrastructures de transport plus rapides et plus sûres, de meilleures installations universitaires et davantage de ressources destinées à des programmes de l’enseignement supérieur, ce qui renforcera la compétitivité du pays. »

Pour sa part, Volodymyr Groysman, le premier ministre ukrainien, s’est exprimé en ces termes : « Le développement des infrastructures et les grands projets logistiques sont les priorités du gouvernement pour 2019. Il s’agit de notre avantage et nous allons le renforcer. Et il en ira de même avec les projets liés à l’enseignement. Le gouvernement met en œuvre une réforme de l’enseignement depuis un an et nous considérons qu’il est essentiel d’investir dans le capital humain. »

Informations complémentaires sur les accords

Le prêt de 50 millions d’EUR de la BEI destiné à améliorer la connectivité en Ukraine et dans les pays du voisinage oriental appuie des projets de transport qui devraient avoir d’importantes retombées positives au niveau local. Des projets liés à la sécurité routière, à la connectivité et à la gestion et au contrôle du trafic sont à l’étude, en vue de contribuer au développement économique de l’Ukraine.

La première phase du projet sera axée sur la mise en place d’un système de transport intelligent sur les routes nationales, sur la construction d’un tronçon manquant de la déviation nord autour de la ville de Ternopil dans le cadre du réseau transeuropéen de transport étendu (RTE-T) et sur l’aménagement d’un certain nombre de passages à niveau multiples. En outre, le projet favorisera des investissements futurs dans les liaisons ferroviaires entre l’Union européenne et l’Ukraine. Il bénéficie d’une première aide non remboursable de l’UE de 14 millions d’EUR à l’appui du contournement de Ternopil et d’une autre aide du même type de 1,85 million d’EUR pour la préparation et la réalisation du projet. Les deux aides non remboursables sont accordées au titre de la Plateforme d’investissement pour le voisinage.

La subvention de 10 millions d’EUR accordée au titre du fonds à donateurs multiples E5P contribuera largement à la mise en œuvre du projet relatif à l’enseignement supérieur en Ukraine, qui a déjà bénéficié d’un prêt BEI de 120 millions d’EUR et d’une enveloppe de 30 millions d’EUR de la Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO). Cette subvention servira notamment à financer la modernisation de sept universités (situées dans les villes de Chernihiv, Kharkiv, Kiev, Lviv, Poltava, Sumy et Vinnitsa) dans le but de réduire sensiblement la consommation d’énergie de leurs campus tout en ayant des incidences positives sur l’environnement. Le projet bénéficie également d’une aide non remboursable de 3 millions d’EUR de l’UE au titre de la Facilité d’investissement pour le voisinage (FIV) qui contribuera à la mise en œuvre des dispositions nécessaires.

Le projet Ukraine Vocational Education and Training devrait contribuer à améliorer la qualité de l’enseignement et de la formation professionnels en Ukraine. Le promoteur du projet est le ministère ukrainien de l’enseignement et des sciences. En signant le protocole d’accord, la BEI et le ministère ukrainien de l’enseignement et des sciences ont convenu de préparer un projet axé sur des investissements dans les infrastructures afin de créer plusieurs centres d’excellence dans toute l’Ukraine. Le contenu de ce protocole d’accord et la forme qu’il prendra s’inscriront dans le droit fil du train de réformes en cours d’élaboration et de mise en œuvre dans ce secteur par les autorités ukrainiennes. La BEI envisage d’accorder un prêt à l’appui de ce projet, sous réserve de l’approbation des instances dirigeantes de la Banque.

