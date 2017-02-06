Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
UKRAINE TRANSPORT CONNECTIVITY

Signature(s)

Montant (.*)
101 200 000 €
Pays
Secteur(s)
Ukraine : 101 200 000 €
Transports : 101 200 000 €
Date(s) de signature
9/07/2020 : 1 150 000 €
11/09/2025 : 50 000 000 €
7/06/2023 : 50 050 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 1 035 000 € fourni par NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM ,a 5 005 000 € Investment Grants fourni par NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM
Fiche technique
UKRAINE TRANSPORT CONNECTIVITY
Fiche récapitulative
UKRAINE TRANSPORT CONNECTIVITY
Fiche récapitulative

Date de publication
1 juin 2018
Statut
Référence
Signé | 17/12/2018
20170206
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UKRAINE TRANSPORT CONNECTIVITY
STATE ROAD AGENCY OF UKRAINE (UKRAVTODOR),UKRZALIZNYTSIA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 101 million
EUR 110 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a framework loan for the financing of a series of small-scale transport projects addressing transport bottlenecks in Ukraine.

The framework loan will finance investment in small-scale transport infrastructure projects, defined as less than EUR 20 million on a standalone basis, that address 'transport bottlenecks' on the European transport networks in Ukraine. The investment is designed to improve connectivity in the Eastern neighbourhood, provide valuable support for small-scale transport investment for projects with significant positive impact locally, and help to realise projects that can deliver tangible results for citizens. In addition, the investment is expected to improve road safety and have positive impact on economic development.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If situated in the EU, some of the infrastructure schemes may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and a screening by a competent authority would be required to determine whether an EIA were required. The environmental process followed for the individual schemes and compliance with the Bank's environmental and social standards will be assessed during the project appraisal and the subsequent individual scheme allocation appraisals.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the ELM Guarantee.

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UKRAINE TRANSPORT CONNECTIVITY
Date de publication
27 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77957700
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170206
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
À la une

