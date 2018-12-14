Le projet facilitera la transition de la télévision analogique à la télévision numérique dans l’ensemble du pays grâce à 228 sites de diffusion.

Un réseau de télédiffusion numérique terrestre sera déployé dans tout le pays pour couvrir 94 % de la population et 81 % du territoire.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a décidé d’accorder un prêt de 9,78 millions d’EUR à la société publique roumaine Societatea Nationala de Radiocomunicatii SA (Radiocom) à l’appui de la numérisation des infrastructures de diffusion terrestres du pays. Cette opération bénéficie du soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le volet financier du Plan d’investissement pour l’Europe ou « plan Juncker ».

Le projet concerne le déploiement d’un réseau de télédiffusion numérique suivant la norme DVB-T2 qui accompagnera le passage de la télévision analogique à la télévision numérique. Le réseau qui sera déployé sur 228 sites de diffusion est prévu pour acheminer le signal de l’opérateur national de télévision en clair couvrant environ 94 % de la population et 81 % du pays. Les investissements contribueront également à une utilisation plus efficace du spectre de radiofréquences de grande valeur.

Andrew McDowell, vice-président de la BEI, a commenté l’opération en ces termes : « Le prêt de la BEI servira à financer la numérisation de la diffusion publique terrestre conformément aux politiques nationales et européennes et appuiera la transition de la télévision analogique à la télévision numérique, avec pour effet de faciliter le développement de la société de l’information au bénéfice des Roumaines et des Roumains. »

Corina Creţu, commissaire européenne à la politique régionale, a déclaré : « Avec ce nouvel accord, le Plan Juncker contribue à changer radicalement la vie quotidienne des Roumains en leur permettant d’accéder à une télévision de meilleure qualité. Je suis très fière de ce nouveau projet au titre du FEIS et je ne peux qu’encourager la Roumanie à tirer davantage profit des grandes opportunités qu’offre le plan Juncker en matière de croissance et d’emploi dans le pays, mais aussi pour améliorer la qualité de vie des citoyens. »

Eugen Brad, le PDG de Radiocom, a déclaré : « Le concours de la BEI permettra la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre en Roumanie, une occasion unique de développer le secteur audiovisuel sur le plan de la qualité d’image des programmes de télévision diffusés par des réseaux de communications électroniques et de leur interactivité en réponse aux exigences des bénéficiaires (les citoyens) de ces services. Le projet de transition de Radiocom est l’un des objectifs stratégiques de notre entreprise, qui garantira le respect du droit à l’information de la population roumaine et renforcera également la position de notre entreprise sur le marché de la télévision numérique terrestre. »