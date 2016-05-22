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DIGITAL TELEVISION TRANSITION

Signature(s)

Montant
9 775 000 €
Pays
Secteur(s)
Roumanie : 9 775 000 €
Télécom : 9 775 000 €
Date(s) de signature
13/12/2018 : 9 775 000 €
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27/04/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DIGITAL TELEVISION TRANSITION
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20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - DIGITAL TELEVISION TRANSITION
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Roumanie : Plan d’investissement pour l’Europe - la BEI apporte son soutien à l’expansion du réseau de télédiffusion numérique terrestre en Roumanie

Fiche récapitulative

Date de publication
20 octobre 2016
Statut
Référence
Signé | 13/12/2018
20160522
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DIGITAL TELEVISION TRANSITION
SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 10 million
EUR 20 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing the transition from analog to digital terrestrial television in Romania

The project aims to ensure that 96% of the population and 80% of the territory is covered by the national free-to-air television operator, in digital format.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investments in TV broadcasting networks do not fall under either Annex I or II of Directive 2011/92/EU, as amended. TV broadcasting systems have limited environmental effects, apart from the visual impact of the towers and electromagnetic field (EMF) radiation. This impact can be mitigated by appropriate construction and operation measures.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DIGITAL TELEVISION TRANSITION
Date de publication
27 Apr 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72475474
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160522
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - DIGITAL TELEVISION TRANSITION
Date de publication
20 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
164547723
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160522
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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