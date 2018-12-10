Tanguy Desrousseaux, responsable des opérations secteur public en France de la Banque européenne d’investissement et Benoît Meugniot, Directeur Général de Bordeaux Métropole Énergies ont signé aujourd’hui un prêt de 37,5 millions d’euros qui permettra à Bordeaux Métropole Énergies d’enclencher la phase d’industrialisation de rénovation énergétique du bâti pour les particuliers (et les entreprises) qui souhaitent améliorer leur confort de vie, réduire leur facture d’énergie et valoriser leur patrimoine. L’entreprise participera ainsi à l’atteinte des objectifs de la Métropole dont la volonté est de réduire durablement les consommations pour devenir une Métropole à énergie positive en 2050.

La rénovation énergétique, notamment de l’habitat, est un enjeu majeur de la transition énergétique sur notre territoire. Sur les 350 000 logements que compte la métropole, 60% ont été construits avant la première réglementation thermique de 1974. La rénovation énergétique concerne l’isolation du bâti, le traitement de la ventilation et l’optimisation de la production du chauffage et de l’eau chaude sanitaire.

Conformément au plan d’actions pour un territoire à haute qualité de vie, Bordeaux Métropole Énergies proposera aux propriétaires désireux d’engager un projet de rénovation énergétique une offre intégrée comprenant une prestation complète de la conception à la réalisation des travaux et une solution d’ingénierie financière : mobilisation des aides et tiers financement. Cette solution adaptée au projet et à la situation personnelle du propriétaire tiendra compte des économies d’énergie générées par les travaux.

L’apport de la BEI – la banque de l’Union Européenne – est essentiel pour garantir le financement de ces opérations. Elle s’opère dans le cadre du prêt programme pour l’efficacité énergétique des logements en France (2015-2018), favorisé par le « Plan Juncker » que la BEI est chargée de mettre en œuvre sur l’ensemble des territoires de l’UE.

« Nous sommes très heureux de cet accord avec Bordeaux Métropole Énergies qui traduit la volonté très forte de la BEI d’aider les Français, par l’entremise de leurs collectivités locales, à entamer une transition énergétique bénéfique pour eux aux coûts les plus faibles possibles, explique Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI. Elle traduit la volonté de l’Europe de s’engager fermement en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique ».

« Ce partenariat avec la BEI va nous permettre de passer à la phase concrète de réalisation des travaux de rénovation dans la métropole. Cette stratégie ambitieuse de massification des projets s’appuie sur l’aide au financement que peut maintenant apporter BME. À sa mesure, Bordeaux Métropole Énergies s’engage un peu plus dans la transition énergétique du territoire, appuyée par ses filiales qui opèrent déjà dans la voie des énergies durables, renouvelables et locales » explique Benoît Meugniot, directeur général de Bordeaux Métropole Énergies.

Contact : Cyrille Lachèvre, c.lachevre@ext.eib.org, +352 4379 73984