La BEI et la société croate Rimac Automobili ont signé un accord de prêt de 30 millions d’EUR à l’appui d’activités de recherche-développement dans le secteur des véhicules et composants électriques.

Cette opération est assortie d’une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), élément central du Plan d’investissement pour l’Europe.

Rimac intensifiera ses activités, accélérera ses investissements dans la RDI et les processus industriels et renforcera ses capacités de production.

La Banque européenne d’investissement a annoncé qu’elle allait accorder un prêt de 30 millions d’EUR à l’entreprise automobile innovante Rimac Automobili. Ce financement permettra à l’entreprise de poursuivre le développement de ses technologies de motorisation électrique. Il appuiera également la transformation de l’entreprise en fournisseur de solutions technologiques pour les véhicules électriques et en producteur industriel de composants pour le secteur automobile mondial.

Ce concours se présente sous la forme d’un prêt accordé à l’appui du capital de développement au titre du Mécanisme de financement de la croissance européenne lancé en novembre 2016.

Assorti d’une garantie du budget de l’UE dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe (dit « plan Junker »), le prêt permettra à Rimac Automobili de poursuivre sa forte croissance. La taille de l’entreprise a doublé au cours des 12 derniers mois. Elle emploie aujourd’hui plus de 450 personnes, en majorité dans le département R-D. L’objectif de Rimac est de devenir l’un des principaux employeurs et exportateurs de Croatie. Rimac utilisera également le prêt pour accélérer ses activités de recherche et développement et accroître ses efforts de vente et de marketing afin de favoriser son expansion prévue en Asie et en Europe.

Dario Scannapieco, vice-président de la Banque européenne d’investissement, a déclaré : « Aujourd’hui, la BEI s’associe à une entreprise qui écrit l’histoire de l’industrie automobile mondiale. La BEI est fière de soutenir la création d’emplois, l’économie locale et les exportations croates, ainsi que la transition vers des transports respectueux de l’environnement, et de faire progresser la science, la recherche et le développement en Europe. Rimac est une belle histoire de réussite, fondée sur la détermination, la vision et l’innovation, et l’une des raisons d’être de la BEI : soutenir des entreprises innovantes et pionnières, capables de favoriser aussi bien leur propre développement que celui de leurs secteurs et communautés. »

Violeta Bulc, commissaire européenne aux transports : « La décarbonisation est au cœur de notre politique en matière de transports. Je me félicite de ce nouveau projet dans le cadre du plan Juncker, qui contribuera à la mise au point de solutions innovantes pour l’électromobilité en Europe et au renforcement de la demande de véhicules à émissions nulles, parallèlement à nos efforts pour déployer les infrastructures pour carburants alternatifs. Associer la décarbonisation et l’innovation à la création d’emplois a pour effet de véritablement multiplier les avantages pour tous. »

Mate Rimac, fondateur et PDG de Rimac Automobili : « Construire une entreprise automobile et technologique est un véritable parcours du combattant, surtout dans un pays où rien de semblable n’a jamais été fait. Au début, nous avons éprouvé énormément de difficultés à trouver des capitaux, le niveau d’investissement dans cette région d’Europe étant particulièrement bas. Toutefois, au vu de nos résultats et de nos réalisations, de plus en plus de partenaires stratégiques internationaux, tels que Porsche, sont désormais disposés à investir dans l’entreprise. Nous nous réjouissons de l’initiative de la BEI visant à permettre aux entreprises en stade avancé de démarrage de disposer d’une alternative aux investissements de type « fonds propres ». Ce prêt nous aidera à accélérer nos efforts et à étendre nos activités plus rapidement et à plus grande échelle. »

« Dans l’étude sur les transports innovants qu’elle vient de publier, la division Conseils financiers en innovation de la BEI a classé Rimac parmi les entreprises très innovantes dans le secteur des véhicules électriques. Elle a fourni des services de conseil à l’entreprise pour affiner son plan d’activité et sa structure de financement dans la perspective d’un financement de la BEI. Cela démontre la valeur ajoutée évidente de l’approche intégrée de la BEI en matière de conseil et de financement mise à la disposition des entreprises en Europe pour renforcer leur compétitivité dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. »