La nouvelle usine de Sunlight devrait devenir la plus grande usine de batteries au plomb-acide d’Europe.

Ce renforcement des capacités permettra de réduire les coûts de production et d’ouvrir de nouveaux marchés d’exportation.

Il s’agit du premier soutien à l’industrie grecque au titre du Plan d’investissement pour l’Europe.

Sunlight, société spécialisée dans les batteries et membre du groupe Olympia, augmentera considérablement la capacité de production de son usine ultramoderne de Xanthi, dans le nord de la Grèce, grâce à un prêt de 12,5 millions d’EUR confirmé par la Banque européenne d’investissement ce jour à Athènes. Il s’agit du premier concours en faveur d’investissements industriels en Grèce à relever d’une nouvelle initiative de prêt de la BEI soutenue par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), lequel vise à mobiliser au moins 500 milliards d’EUR d’ici à 2020.

Ce prêt servira à financer de nouveaux équipements de production spécialisée et à renforcer les activités de recherche-développement consacrées à de nouveaux modèles de batteries dans l’une des usines les plus avancées d’Europe. Il permettra aussi à l’entreprise d’augmenter ses fonds de roulement liés aux stocks.

Yiannis Dragasagis, vice-premier ministre et ministre de l’économie et du développement, a déclaré ce qui suit à l’occasion de la cérémonie de signature organisée ce jour : « Par ma présence à l’événement d’aujourd’hui, je tiens à exprimer l’appui de l’État aux entrepreneurs qui font preuve de créativité pour surmonter les difficultés et les accidents qui peuvent survenir, tout en protégeant la main-d’œuvre et en respectant les employés. Je tiens également à témoigner du soutien des pouvoirs publics à la région de Thrace, où cette opération sera mise en œuvre et dont l’essor est essentiel au développement régional durable et équilibré au sein du pays. »

« Sunlight est un producteur de premier plan de batteries spécialisées qui exporte dans plus de 100 pays à travers le monde. Ce nouveau soutien de la Banque européenne d’investissement permettra à Sunlight d’accélérer la mise au point d’une nouvelle génération de batteries, essentielle pour les énergies renouvelables, les transports et les télécommunications, ainsi que ses activités d’innovation. Sunlight est heureuse d’être la première entreprise grecque à bénéficier de la nouvelle initiative de prêt direct de la BEI, qui répond aux besoins de financement d’entreprises dynamiques sur des marchés concurrentiels », a déclaré Vassilis Billis, PDG de Sunlight.

« L’innovation dans le domaine des batteries est cruciale pour améliorer la vie moderne et la Banque européenne d’investissement est heureuse de soutenir ce nouvel investissement de Sunlight en faveur de la production et de l’innovation. Ce prêt de 12,5 millions d’EUR, assorti d’une durée de sept ans, est le premier prêt direct à l’industrie grecque soutenu par le plan Juncker et conçu pour répondre aux besoins de financement spécifiques des entreprises axées sur l’innovation. Il témoigne du soutien accru de la BEI à l’investissement porteur de transformations en Grèce », a déclaré Jonathan Taylor, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

Permettre à un grand exportateur grec de créer des emplois et d’innover

Employant plus de 840 personnes, Sunlight et ses filiales conçoivent, produisent et recyclent des batteries pour une large gamme d’applications, notamment pour des chariots élévateurs et des véhicules industriels, des systèmes de production d’énergie renouvelable hors réseau et des réseaux intelligents, les télécommunications et la signalisation ferroviaire de secours. Plus de 98 % de la production de Sunlight est exportée dans plus de 100 pays.

« Nous saluons la décision de la BEI d’octroyer un prêt direct à Sunlight, une entreprise qui excelle dans ses activités d’exportation dans le monde entier. Ce nouveau prêt bilatéral, qui s’inscrit dans le cadre du plan Juncker, est extrêmement important pour le développement de notre pays. La Fédération hellénique des entreprises (SEV) invite d’autres entreprises actives sur des marchés concurrentiels à profiter de cette importante initiative de financement pour mettre en œuvre leurs plans d’investissement », a déclaré Akis Skertsos, directeur général de la SEV.

Les nouveaux investissements soutenus par le prêt de la BEI devraient créer des emplois dans une région où le taux de chômage est élevé et renforcer considérablement les activités de recherche-développement et la coopération avec des partenaires industriels, des universités et des instituts de recherche.

Première entreprise industrielle grecque à bénéficier d’une nouvelle initiative de la BEI ciblant le financement des entreprises au titre du plan Juncker

Le prêt de la BEI représente le premier financement direct à l’appui d’investissements industriels grecs à bénéficier du soutien du Plan d’investissement pour l’Europe, ou plan Juncker.

L’équipe de la BEI chargée des investissements en faveur de la Grèce s’attache actuellement à négocier de futurs financements directs avec un certain nombre d’entreprises grecques et se tient à la disposition des entreprises qui souhaiteraient la contacter directement pour discuter des nouvelles possibilités de financement offertes par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui fait partie du Plan d’investissement pour l’Europe.