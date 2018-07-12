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BATTERIES PLANT CAPACITY EXPANSION

Signature(s)

Montant
12 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 12 500 000 €
Industrie : 12 500 000 €
Date(s) de signature
12/07/2018 : 12 500 000 €
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Grèce : Sunlight, producteur de batteries d’envergure mondiale, va développer sa production spécialisée et ses activités d’innovation grâce à un concours de la BEI de 12,5 millions d’EUR

Fiche récapitulative

Date de publication
31 juillet 2019
Statut
Référence
Signé | 12/07/2018
20170488
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BATTERIES PLANT CAPACITY EXPANSION
SYSTEMS SUNLIGHT INDUSTRIAL & COMMERCIAL COMPANY OF DEFENSIVE ENERGY ELECTRONIC & TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 12 million
EUR 31 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance investments for expanding the batteries manufacturing facility, as well as for research, development and innovation (RDI) of related technologies and products.

The project will support the capacity expansion in traction batteries, both in the EU as well as in other developed regions, where the promoter is gradually expanding. In addition, the project will help improve the health and safety characteristics of the existing production lines and will also increase the capacity in the vertically integrated recycling plant, thus increasing the overall company's added value and profitability.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns capital investments in the production and recycling of lead-acid batteries, both falling under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended. All environmental, health and safety issues including environmental and operational authorizations will be reviewed during the due diligence process. The positive impact of the recycling activities that are covered by the project will also be reviewed.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BATTERIES PLANT CAPACITY EXPANSION
Date de publication
11 Jun 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80184225
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170488
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BATTERIES PLANT CAPACITY EXPANSION
Date de publication
27 Jul 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
167035472
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170488
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - BATTERIES PLANT CAPACITY EXPANSION
Date de publication
29 Mar 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
84044617
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170488
Dernière mise à jour
29 Mar 2019
Secteur(s)
Industrie
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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