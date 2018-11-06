Prêt de la BEI destiné à renforcer les activités de recherche-développement et d’innovation chez KTM

Financement accordé au titre du Plan d’investissement pour l’Europe (« Plan Juncker »)

La Banque européenne d’investissement (BEI) va prêter 120 millions d’EUR à KTM AG, un constructeur autrichien de motos. Ce financement de la banque de l’UE soutiendra des investissements consentis par KTM à l’appui de ses activités de recherche-développement et d’innovation (RDI). Ce prêt de la BEI est adossé à une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est un pilier essentiel du Plan d’investissement pour l’Europe – connu également sous le nom de plan Juncker – dans le cadre duquel la BEI et la Commission européenne collaborent en tant que partenaires stratégiques et les opérations de financement de la BEI dynamisent la compétitivité de l’économie européenne.

KTM utilisera ce nouveau financement pour renforcer ses activités de RDI ayant trait plus particulièrement aux systèmes de propulsion électriques, aux systèmes de transports intelligents coopératifs et à la conception de modèles légers. En outre, ce concours de l’UE appuiera la RDI portant sur les technologies et matériaux avancés pour motocycles, ainsi que sur les concepts de mobilité urbaine du futur. Les investissements seront essentiellement réalisés au sein du pôle de recherche de KTM à Mattighofen (Autriche), au cours de la période 2018-2020.

Andrew McDowell, vice-président de la BEI chargé des opérations en Autriche, a fait observer : « La recherche-développement et l’innovation sont des ingrédients essentiels d’une croissance durable et créatrice d’emplois à haute valeur ajoutée. La BEI en a fait une grande priorité. Dès lors, je me félicite de la poursuite de notre excellente coopération constructive avec KTM. KTM est un des grands constructeurs européens de motos tout terrain et routières de qualité supérieure, en plus d’être le leader mondial du segment des motos d’enduro. Les nouveaux investissements sont cruciaux pour que KTM conserve sa position de chef de file en matière d’innovation au sein de l’industrie mondiale de la moto. »

Viktor Sigl, directeur financier de KTM AG, a déclaré : « La recherche-développement est l’une de nos grandes priorités et représente un investissement important pour l’avenir de la stratégie de croissance de KTM et son expansion actuelle. KTM a trouvé auprès de la BEI un partenaire durable et fiable qui appuie ces investissements à l’aide d’un financement adéquat. KTM apprécie cette collaboration et ce partenariat solide. »

Violeta Bulc, commissaire européenne aux transports, a indiqué : « Le transport routier est à un tournant de son histoire : la conduite connectée, coopérative, automatisée et autonome façonnera la mobilité routière dans les années à venir, à l’image des véhicules automobiles au siècle dernier. La mobilité sera plus sûre, plus propre, plus inclusive et plus intelligente. L’accord d’aujourd’hui, appuyé par le Plan Juncker, apporte une contribution précieuse à l’existence d’un secteur européen des transports à la fois solide et concurrentiel, qui crée des emplois et insuffle un élan d’innovation à l’ensemble de l’économie. »