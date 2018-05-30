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KTM MOTORCYCLE RDI

Signature(s)

Montant
170 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 170 000 000 €
Industrie : 170 000 000 €
Date(s) de signature
21/12/2020 : 50 000 000 €
23/07/2018 : 120 000 000 €
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20/07/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KTM MOTORCYCLE RDI
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25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - KTM MOTORCYCLE RDI
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21/09/2018 - KTM MOTORCYCLE RDI
Communiqués associés
Autriche : la BEI prête 120 millions d’EUR à l’entreprise KTM

Fiche récapitulative

Date de publication
30 mai 2018
Statut
Référence
Signé | 23/07/2018
20180157
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KTM MOTORCYCLE RDI
KTM AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 170 million
EUR 334 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the promoter's investments in Research, Development and Innovation (RDI) in the field of electrical propulsion systems, cooperative intelligent transport systems, lightweight design, advanced materials and technologies for motorcycles as well as future urban mobility concepts. The investments will be carried out primarily in the promoter's Research and Development (R&D) centre located in Mattighofen, Austria, for the 2018-2020 period.

The project aims at developing the next generation products with improved active and passive safety features, improved performance, lighter and with improved fuel economy. Moreover, the project targets the development of zero emission products as well as the development of in-house know-how on batteries (safety, behaviour under extreme conditions, recycling) for electric powered vehicles.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Research and development activities on motorcycles are not listed in any of the annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. The financed activities will be carried out in already-authorised existing facilities, that will not change their scope due to the project, thus not requiring any additional environmental permits.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and does not have the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement. Procedures followed are in the best interest of the project and satisfactory for the Bank.

Documents liés
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KTM MOTORCYCLE RDI
Date de publication
20 Jul 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82447854
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180157
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - KTM MOTORCYCLE RDI
Date de publication
25 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
150664375
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180157
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - KTM MOTORCYCLE RDI
Date de publication
21 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
86341464
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180157
Dernière mise à jour
21 Sep 2018
Secteur(s)
Industrie
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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KTM Motorcycle RDI
KTM Motorcycle RDI
©KTM 2018

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