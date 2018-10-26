La banque de l’UE accordera à l’entreprise un prêt de 70 millions d’EUR au maximum.

Ce prêt contribuera au financement de la construction du centre commercial Lagoh, qui s’inscrit dans le plan urbain « Palmas Altas », et de la modernisation de la zone voisine du port.

Le nouveau centre commercial sera un bâtiment durable et à faible consommation d’énergie, doté d’une certification Breeam, et permettra de créer plus de 3 400 emplois directs et indirects.

La Banque européenne d’investissement (BEI) contribuera au développement urbain de la zone de Palmas Altas à Séville en finançant la construction d’un nouveau centre commercial qui prévoit de transformer en une nouvelle zone de services les terrains inoccupés situés entre le port et l’autoroute A4, souvent utilisés comme décharge. La banque de l’UE accorde un prêt de 70 millions d’EUR à Lar España Real Estate, l’entreprise chargée de la mise en œuvre du projet. L’accord, signé ce jour à Madrid par Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, et José Luis del Valle, président de Lar España, bénéficie du soutien du Plan d’investissement pour l’Europe, aussi appelé « plan Juncker ».

Une certaine souplesse sera laissée à Lar España pour disposer de ce prêt, assurant ainsi le développement et la mise en œuvre de cet investissement et contribuant à la réalisation de son plan d’activité, qui fait de la durabilité l’un de ses principaux piliers.

Lors de la cérémonie de signature qui s’est tenue ce jour au siège de la BEI à Madrid, Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, a déclaré : « Cet accord témoigne de la volonté de la BEI d’œuvrer en faveur de la revitalisation urbaine dans l’Union européenne, en favorisant, pour ce faire, l’essor de dotations durables afin d’assurer une utilisation plus efficace de l’énergie. La Banque se réjouit d’appuyer un projet qui favorisera la cohésion et la croissance économique et qui aura un effet positif direct sur la création d’emplois dans la capitale andalouse. »

Miguel Arias Cañete, commissaire européen chargé de l’action pour le climat et de l’énergie, a déclaré : « C’est une très grande nouvelle pour la ville de Séville. Ce nouveau centre commercial, qui bénéficie de l’appui du plan Juncker, créera de nouvelles opportunités d’emplois pour les Sévillans et stimulera l’économie locale. Par ailleurs, je me réjouis également de savoir que le nouveau bâtiment sera un modèle de durabilité et qu’il contribuera à atteindre nos objectifs en matière d’utilisation d’énergies renouvelables. Cet accord est un nouveau témoignage du succès du plan Juncker en Espagne, le pays ayant déjà bénéficié de la mobilisation de 39 milliards d’EUR d’investissements. »

José Luis del Valle, président de Lar España Real Estate : « Nous sommes fiers que la BEI appuie notre plan d’activité et cela nous encourage à poursuivre au sein de notre entreprise l’utilisation de technologies plus durables et l’amélioration des conditions sociales dans les collectivités où nous sommes présents. Chez Lar España, nous misons sur des biens immobiliers plus respectueux de l’environnement, qui utilisent mieux les ressources énergétiques et qui offrent à leurs visiteurs une meilleure accessibilité, car ce sont ces biens qui créent de la valeur ajoutée pour nos actionnaires. C’est pourquoi la durabilité est devenue l’un des piliers de la stratégie de promotion et de rénovation immobilière en place dans notre portefeuille. »

D’une superficie de plus de 120 000 m², Lagoh est un centre commercial de troisième génération. Conçu suivant les dernières tendances, il comptera quelque 190 établissements commerciaux et récréatifs et zones de loisirs de plein air. Sa construction comprend le développement d’infrastructures supplémentaires nécessaires, comme des accès pour les piétons et les véhicules. De nouveaux arrêts de bus dans le cadre du réseau de transports publics seront également aménagés. Ce centre commercial bénéficiera de la certification internationale Breeam (Building Research Environmental Assesment Technology) qui atteste de sa durabilité. Pour ce faire, il sera doté de technologies utilisant des énergies renouvelables, comme des panneaux photovoltaïques et des systèmes géothermiques.

Par ailleurs, le projet contribuera au développement du tissu économique et social de la zone en améliorant les services et les équipements disponibles pour ce futur développement urbain de Séville, en favorisant de nouveaux investissements privés et en stimulant l’essor des entreprises et la création d’emplois dans une région de l’Union européenne relevant de l’objectif de convergence. Son entrée en service, prévue pour 2019, nécessitera l’embauche de 1 400 personnes. En plus de ces emplois directs, le projet créera environ 2 000 postes de travail indirects.

Le financement accordé par la BEI à Lar España bénéficie du soutien du Plan d’investissement pour l’Europe (ou « plan Juncker ») qui permet à la banque de l’UE de financer des projets qui, par leur structure ou leur nature, ont une valeur ajoutée particulière et encouragent l’innovation et la création d’emplois.

L’accord signé ce jour est une nouvelle étape de la relation étroite entre la BEI et la capitale andalouse, où la banque de l’UE a contribué à la mise en œuvre d’autres projets qui ont participé à la transformation de la ville. La BEI a notamment apporté les financements nécessaires à l’arrivée de l’AVE à Séville, à la construction des lignes 1 et 2 du métro et à la construction de différentes infrastructures municipales pour le traitement des eaux.