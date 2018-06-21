Sustainability Retail Development

Fiche récapitulative
The project concerns the co-financing of an urban flagship third generation retail shopping centre development that contributes to planning-led sustainable urban regeneration in a cohesion region.
This project will create integrated territorial development, help EIB Cohesion Priority Regions and foster economic and social cohesion.
The promoter will be required to act according to the provisions of the relevant EU Directives, including the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive (2001/42/EC), the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2014/52/EU amending 2011/92/EU), the Habitats (92/43/EEC) and Birds (2009/147/EC) Directives as well as the Water Framework Directive (2000/60/EC) as transposed into national law. Some of the components are likely to fall under Annex I or II of the EIA Directive and may be ''screened in'' by the environmental competent authority, requiring a full EIA. In compliance with the EIB's Public Disclosure Policy, the promoter will be required to provide the Bank the full EIA Study with a copy of the non-technical summary (NTS) of the EIA or, provide a website link to the location where the NTS document is published. For components having a potential impact on protected areas including Natura 2000 sites, the Promoter has to provide evidence of the compliance (including screening) with the Habitats and Birds Directives (if applicable) before the Bank funds are allocated. For components triggering art. 4.7 of the Water Framework Directive (WFD), the promoter has to provide evidence of the compliance with the WFD before the Bank funds are allocated.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation, then the Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directives 2014/23/EU / 2014/24/EU / 2014/25/EU, where applicable, as well as Directives 92/13/EEC and 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Photogallery
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.