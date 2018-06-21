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SUSTAINABILITY RETAIL DEVELOPMENT

Signature(s)

Montant
70 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 70 000 000 €
Industrie : 70 000 000 €
Date(s) de signature
26/10/2018 : 70 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
12 novembre 2018
Statut
Référence
Signé | 26/10/2018
20180043
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SUSTAINABILITY RETAIL DEVELOPMENT
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 70 million
EUR 171 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the co-financing of an urban flagship third generation retail shopping centre development that contributes to planning-led sustainable urban regeneration in a cohesion region.

This project will create integrated territorial development, help EIB Cohesion Priority Regions and foster economic and social cohesion.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The promoter will be required to act according to the provisions of the relevant EU Directives, including the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive (2001/42/EC), the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2014/52/EU amending 2011/92/EU), the Habitats (92/43/EEC) and Birds (2009/147/EC) Directives as well as the Water Framework Directive (2000/60/EC) as transposed into national law. Some of the components are likely to fall under Annex I or II of the EIA Directive and may be ''screened in'' by the environmental competent authority, requiring a full EIA. In compliance with the EIB's Public Disclosure Policy, the promoter will be required to provide the Bank the full EIA Study with a copy of the non-technical summary (NTS) of the EIA or, provide a website link to the location where the NTS document is published. For components having a potential impact on protected areas including Natura 2000 sites, the Promoter has to provide evidence of the compliance (including screening) with the Habitats and Birds Directives (if applicable) before the Bank funds are allocated. For components triggering art. 4.7 of the Water Framework Directive (WFD), the promoter has to provide evidence of the compliance with the WFD before the Bank funds are allocated.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation, then the Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directives 2014/23/EU / 2014/24/EU / 2014/25/EU, where applicable, as well as Directives 92/13/EEC and 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - SUSTAINABILITY RETAIL DEVELOPMENT - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Date de publication
21 Jun 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84800691
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180043
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SUSTAINABILITY RETAIL DEVELOPMENT
Date de publication
13 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84512719
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180043
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SUSTAINABILITY RETAIL DEVELOPMENT
Date de publication
6 Apr 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
141305974
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180043
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - SUSTAINABILITY RETAIL DEVELOPMENT
Date de publication
29 Mar 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
86566983
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180043
Dernière mise à jour
29 Mar 2019
Secteur(s)
Industrie
Pays
Espagne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
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Juncker Plan: EIB signs loan with Lar España to support urban regeneration
Sustainability Retail Development
Photographe: Mercedes Landete
©EIB

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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