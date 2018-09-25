Un projet qui promeut l’inclusion sociale et qui créera 200 nouveaux emplois.

L’accord permettra à ILUNION d’améliorer l’efficacité énergétique de ses blanchisseries industrielles et de rénover ses hôtels.

Une partie du financement bénéficiera à des travaux de recherche visant à mettre au point de nouvelles technologies aidant les personnes en situation de handicap.

La Banque européenne d’investissement (BEI) mettra un financement de 35 millions d’EUR à la disposition d’ILUNION dans l’objectif de créer des emplois pour des personnes en situation de handicap et d’investir dans l’amélioration de l’efficacité énergétique. Premier prêt octroyé par la BEI à une entreprise de l’économie sociale en Espagne, cette opération bénéficie de la garantie du Plan d’investissement pour l’Europe, connu sous le nom de plan Juncker.

C’est Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, et Alberto Durán, président d’ILUNION, qui ont signé l’accord ce jour à Bruxelles lors d’une cérémonie à laquelle ont assisté Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne, et Miguel Carballeda, président du groupe ONCE.

ILUNION se compose d’entreprises du groupe social ONCE, premier employeur espagnol de personnes en situation de handicap. Grâce au concours de la BEI au titre du plan Juncker, le groupe disposera des fonds nécessaires pour mettre en œuvre son plan d’investissement à l’horizon 2021. Ces investissements concerneront la rénovation de la chaîne de blanchisseries industrielles du groupe à l’aide de technologies plus économes en énergie, la construction d’un nouvel hôtel en Espagne et la rénovation d’hôtels existants, ainsi que la mise au point d’une gamme de dispositifs visant à améliorer la vie de personnes souffrant de tous types de handicaps. Toutes ces mesures partagent un seul objectif : promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap. En effet, le projet permettra de créer 200 nouveaux emplois permanents et 725 autres postes pendant la phase de mise en œuvre.

Au cours de la cérémonie de signature tenue ce jour dans les locaux de la BEI à Bruxelles, Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne, a prononcé la déclaration suivante : « C’est précisément pour soutenir ce type de projets que le Fonds européen pour les investissements stratégiques a été créé. Il est hautement innovant et promeut l’inclusion sociale, l’efficacité énergétique et la création d'emplois. La réussite d’ILUNION nous montre une fois de plus que faire le bien et diriger une entreprise prospère ne sont pas deux choses incompatibles. La Commission a proposé un socle de droits sociaux et est résolue à renforcer l’investissement social. Ce projet est l’incarnation de cet engagement. Nous entendons en faire encore davantage pour soutenir l’économie sociale à l’avenir au moyen du programme InvestEU. »

Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, a, quant à elle, commenté l’opération en ces termes : « Nous sommes ravis de soutenir un projet qui aura une incidence directe sur la création d’emplois pour les personnes en situation de handicap et qui débouchera sur la mise au point de nouvelles technologies contribuant à leur intégration. Grâce à ce premier prêt accordé à une entreprise de l’économie sociale en Espagne, la banque de l’UE atteint l’une de ses grandes priorités : investir dans l’efficacité énergétique, en particulier dans les secteurs de l’industrie et du tourisme, tous deux fondamentaux pour l’économie du pays. »

Miguel Carballeda, président du groupe Once, a remercié la BEI et la Commission européenne pour leur engagement en faveur des personnes handicapées et a affirmé que son groupe était « absolument déterminé à créer une Europe plus sociale ». Il a également souligné que le plan Juncker constituait un outil très précieux pour la mise en place d’économies stables, durables et inclusives en Europe.

Alberto Durán, président d’ILUNION, a ajouté : « L’accord conclu entre la BEI et ILUNION contribuera à faciliter l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap, principalement grâce à l’emploi et à l’amélioration de l’accessibilité des produits, des services et des environnements de travail. Il servira aussi à moderniser des installations industrielles comme nos blanchisseries et nos hôtels, ce qui nous permettra d’atteindre un niveau d’excellence en matière de gestion environnementale responsable. Le groupe social ONCE, qui existe depuis 80 ans, a fait d’ILUNION un exemple de réussite dans le secteur de l’économie sociale inclusive qui continue de croître et d’avoir des répercussions positives sur la société, grâce aux avantages économiques et sociaux qu’il génère. »

Efficacité énergétique et innovation

Grâce à l’accord signé avec la BEI, ILUNION sera en mesure de renouveler les équipements de ses blanchisseries et pourra ainsi économiser jusqu’à 60 GWh d’électricité par an. Avec ces investissements, elle aura notamment la possibilité d’améliorer son efficacité énergétique en réutilisant de la chaleur produite au cours des processus de lavage. ILUNION réalisera des travaux de rénovation et installera de nouveaux équipements dans ses hôtels en Andalousie, Estrémadure, Castille-La Manche et Murcie. Ces travaux auront notamment pour résultat de rendre les bâtiments concernés plus accessibles aux personnes en situation de handicap. Il est aussi prévu, dans le cadre du projet, qu’un nouvel hôtel soit construit dans une région espagnole relevant de l’objectif de convergence.

Enfin, le financement de la banque de l’UE sera aussi utilisé pour promouvoir des activités de recherche, développement et innovation (RDI) au bénéfice de personnes atteintes de tous types de handicap, le but étant de mettre au point des applications et des logiciels qui facilitent leur participation au monde du travail.