L’Union européenne apporte son soutien à l’entreprise de biotechnologie Bavarian Nordic à l’aide d'un prêt de 30 millions d’EUR mis à disposition par la Banque européenne d’investissement (BEI). Ce prêt est garanti au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), cœur du Plan d'investissement pour l’Europe, dans le cadre duquel la BEI est le partenaire stratégique de la Commission européenne.

Bavarian Nordic se servira des fonds pour construire et équiper une installation de remplissage et de finition sur son site de production existant de Kvistgård, au Danemark, ce qui lui permettra d’accélérer le déploiement de procédés et de technologies biotechnologiques avancés pour la production de vaccins. Cette nouvelle installation, conçue pour traiter des produits biologiques vivants, lyophilisés et liquides stériles, viendra ajouter jusqu’à 1 200 m2 à la surface totale de production. Le financement couvrira une partie des dépenses d’équipement liées au projet, qui sera mis en œuvre entre 2018 et 2020.

« Une fois de plus, une entreprise européenne se montre véritablement innovante », a déclaré Alexander Stubb, vice-président de la BEI. « Lorsque l’on pense à la sécurité européenne, on oublie souvent que les risques biologiques et les maladies constituent des menaces bien réelles, ce qui confère d’autant plus d’importance aux vaccins. Le concours de la BEI permettra à Bavarian Nordic de croître. Par conséquent, il renforcera le secteur européen des sciences du vivant et contribuera à l’initiative de sécurité européenne pour ce qui est de la lutte contre de potentielles menaces bioterroristes. »

« Les maladies infectieuses et le bioterrorisme figurent toujours parmi les premières menaces pesant sur la santé publique en Europe et ailleurs dans le monde », a ajouté Paul Chaplin, PDG de Bavarian Nordic. « Ce financement de la Banque européenne d’investissement, sans effet de dilution, nous offre la souplesse nécessaire pour renforcer nos capacités de production tout en continuant à nous concentrer sur nos travaux de recherche-développement de vaccins de première qualité. »

Vytenis Andriukaitis, commissaire européen chargé de la santé et de la sécurité alimentaire, a émis le commentaire suivant : « Grande priorité de la Commission européenne, la sécurité sanitaire mondiale est un sujet d’inquiétude universel. L’épidémie d’Ebola l’a prouvé de manière très claire et nous a donnés une grande leçon sur la nécessité de collaborer afin de prévenir de nouveaux types de menaces. Le prêt BEI octroyé ce jour au titre du plan Juncker illustre une fois encore une volonté commune de soutenir la capacité de l’UE à faire face aux menaces sanitaires en encourageant les travaux de recherche-développement portant sur des traitements novateurs contre les maladies infectieuses, le cancer et d’autres menaces. »