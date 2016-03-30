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BAVARIAN NORDIC FILL & FINISH PRODUCTION SITE

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Danemark : 30 000 000 €
Industrie : 30 000 000 €
Date(s) de signature
9/08/2018 : 30 000 000 €
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Related public register
25/01/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BAVARIAN NORDIC FILL & FINISH PRODUCTION SITE
Communiqués associés
Danemark: #InvestEU - soutien européen à la production de vaccins de Bavarian Nordic
Projet apparenté
MIDCAP PROGRAMME LOAN GERMANY & NORDIC COUNTRIES

Fiche récapitulative

Date de publication
25 avril 2018
Statut
Référence
Signé | 09/08/2018
20160330
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BAVARIAN NORDIC FILL & FINISH PRODUCTION SITE
BAVARIAN NORDIC A/S
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 98 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

This project will support Bavarian Nordic, a fully integrated Danish biotechnology company focused on the development, manufacturing and commercialisation of cancer immunotherapies and vaccines for infectious diseases. Financing is required for capital expenditure investments in Denmark.

The project supports the company's investments into a new fill-finish manufacturing facility. The investments cover the operational expenditure (OPEX) and capital expenditure (CAPEX) costs to construct, furnish and validate the new manufacturing facility to a commercial level. By co-investing in this project, the Bank contributes to fostering the generation of scientific knowledge and acumen within Europe, in addition to creating skilled employment opportunities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under the annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) directive (2014/52/EU), referring to the manufacture of pharmaceutical products. The project has been screened by the competent authorities and there is no EIA required. Full environmental details will be assessed during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and is thus not covered by EU Directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BAVARIAN NORDIC FILL & FINISH PRODUCTION SITE
Date de publication
25 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80779954
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160330
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Disponible au public
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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