Il s’agit du plus grand concours jamais apporté par la Banque européenne d’investissement à l’agro-industrie en Irlande et il sera soutenu par le Plan d’investissement pour l'Europe.

Les banques commerciales Ulster Bank et Danske Bank apporteront également leur soutien.

Devenish Nutrition, société de technologique agroalimentaire basée à Belfast, a obtenu un financement à long terme de 118 millions d’EUR à l’appui de ses projets de recherche-développement et de croissance. Cette opération de refinancement majeure est rendue possible par un investissement novateur d’un montant de 40 millions d’EUR de la Banque européenne d’investissement (BEI). Ce concours de la BEI sera combiné à des engagements de nouveaux partenaires financiers commerciaux de Devenish : Ulster Bank et Danske Bank.

Il s’agit du plus grand investissement jamais effectué par la BEI à l’appui de l’agro-industrie en Irlande et, également, du premier soutien apporté à ce secteur dans le pays au titre du Plan d’investissement pour l’Europe, dans le cadre duquel la Commission européenne et la BEI sont des partenaires stratégiques.

Le prêt de la BEI permettra à Devenish de construire, à Dowth, dans le comté de Meath, des locaux spécialement destinés à un centre d’innovation mondial d’où elle mettra au point et en valeur son programme de recherche-développement et innovation intitulé « One Health – from Soil to Society » (Une seule et même santé – de la terre à la société). Il servira aussi à financer des projets d’équipement liés à l’innovation et des travaux de recherche sur l’optimisation de l’alimentation animale, l’innovation alimentaire, la santé et la durabilité.

EY Ireland a joué le rôle de conseiller sur les questions de financement d’entreprise et de fiscalité dans le cadre de l’opération.

Devenish affiche d’ambitieux projets de croissance à long terme : d’ici à 2021, elle vise à accroître son chiffre d’affaires de plus de 100 millions de GBP, pour le porter à 315 millions de GBP environ, et à embaucher 100 nouveaux collaborateurs pour étoffer son effectif composé actuellement de 450 employés dans le monde. Le double soutien apporté par Ulster Bank et Danske Bank alimentera cette croissance.

Richard Kennedy, PDG du groupe Devenish, a commenté l’opération en ces termes : « Ce grand coup de pouce financier marque une étape très importante pour Devenish au moment où nous cherchons à concrétiser notre ambition de devenir le premier fournisseur mondial de solutions intégrées en matière de santé animale, humaine et environnementale.

Ces fonds seront investis dans nos activités afin de développer nos capacités de recherche-développement et de production et de faciliter nos activités de fusion et acquisition.

Nous sommes très fiers que la BEI ait la confiance nécessaire pour apporter son appui non seulement à l’avenir de Devenish, mais aussi à l’avenir du secteur irlandais de l’agroalimentaire dans son ensemble.

De même, le soutien tant d’Ulster Bank que de Danske Bank est essentiel pour nous permettre de mettre en œuvre nos futurs projets de croissance alors que nous souhaitons renforcer la présence de Devenish sur le marché national et international et augmenter nos capacités de production dans le monde entier. »

Et Andrew McDowell, vice-président de la Banque européenne d’investissement, d’ajouter : « L’agro-industrie dans le monde entier fait face à une concurrence accrue et à des pressions économiques et politiques. Devenish est active dans le secteur de l’alimentation animale depuis plus de 60 ans et ses investissements permanents dans la recherche-développement de nouveaux produits sont essentiels pour résister à ces pressions.

Il s’agit d’une opération historique pour la BEI aussi bien du point de vue du pays, l’Irlande, que du secteur, l’agro-industrie. Le prêt de la BEI renforcera les activités d’innovation de Devenish dans ses centres d’excellence et lui permettra de rayonner dans le monde entier, à partir de son siège en Europe.

La mise au point de nouveaux produits d’alimentation animale et les travaux de recherche sur l’amélioration de la santé des sols, de la santé animale, de la santé humaine et de la durabilité environnementale sont des éléments cruciaux pour la réussite de l’agriculture et de la production alimentaire dans le monde entier. La Banque européenne d’investissement est heureuse de soutenir de nouveaux investissements qui renforceront la compétitivité de Devenish en tant qu’entreprise irlandaise de classe mondiale au moyen du prêt de 40 millions d’EUR signé aujourd’hui.

Ce nouveau prêt met en lumière la manière dont la BEI collabore directement avec des entreprises ici en Irlande et soutient l’innovation porteuse de changements dans le secteur de l’agro-industrie au titre du Plan d'investissement pour l'Europe. »

Eddie Cullen, directeur exécutif de la division Banque commerciale chez Ulster Bank, a ajouté : « Ulster Bank est fière d’apporter son soutien à Devenish, qui est à la pointe de l’alimentation animale et de la science des aliments. Dès notre première rencontre avec les membres de l’équipe, nous avons su qu’il importait d’écouter et de comprendre leurs besoins spécifiques et de leur apporter un soutien intégré et novateur adapté à la culture de leur entreprise.

Nos experts sectoriels ont été capables de créer un paquet financier sur mesure qui permettra à l’entreprise de grandir et qui soutiendra ses projets d’expansion à l’international. Nous serions ravis de continuer à soutenir Devenish à l’avenir. »

Geoff Sharpe, responsable du département Entreprises chez Danske Bank, a déclaré : « Ces dernières années, Devenish a enregistré une importante croissance nationale et internationale en se concentrant sur l’innovation, la R-D et l’expansion sur de nouveaux marchés. Chez Danske Bank, nous sommes très heureux de la soutenir dans cette nouvelle phase stimulante de croissance de ses activités, non seulement en lui fournissant des fonds, mais aussi en lui apportant de la valeur grâce à notre technologie et notre accès aux réseaux mondiaux. »

Phil Hogan, commissaire européen à l’agriculture, a ajouté ce qui suit : « Le secteur irlandais de l’agro-industrie contribue énormément à l’économie du pays, notamment à son économie rurale. D’immenses possibilités s’offrent aux entreprises telles que Devenish qui ont une vision pour l’avenir. Elles exercent toutefois leurs activités dans un environnement extrêmement concurrentiel qui exige d’investir, en particulier dans la recherche et l’innovation, pour maintenir un avantage concurrentiel.

L’opération annoncée ce jour par la BEI, qui relève du Plan d’investissement pour l’Europe, est véritablement bienvenue, à un moment où le secteur irlandais de l’agro-industrie fait face à certaines incertitudes. Elle signale sans ambiguïté que la BEI a confiance dans la résilience de ce secteur et dans sa capacité à croître et à développer tout son potentiel.

Le concours de la BEI témoigne également de la confiance sans faille que l’ambition de Devenish lui inspire, tout en constituant une reconnaissance très concrète du secteur de l’agro-industrie irlandais et de sa capacité à tirer parti de débouchés nouveaux et émergents dans le monde entier, compte tenu en particulier du fort accent que place Devenish sur la durabilité. »