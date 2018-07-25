Cet accord de financement permettra à l’entreprise d’intégrer des technologies numériques et d’accéder à de nouveaux marchés.

Effectués jusqu’en 2020, les investissements favoriseront la création d’emplois hautement qualifiés.

Ces projets seront mis en œuvre par Ormazabal, la société de biens d’équipement électrique de Velatia.

La Banque européenne d’investissement financera la stratégie d’innovation et de développement que Velatia mettra en place dans le secteur électrique. Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, et Javier Ormazabal, président de Velatia, ont signé ce jour un accord de financement de 32,5 millions d’EUR qui permettra d’intégrer de nouvelles technologies numériques aux produits mis au point par l’entreprise pour les réseaux d’électricité. La banque de l’UE a accordé ce prêt dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe, connu sous le nom de « plan Juncker ».

Velatia est un groupe industriel présent dans deux grands domaines d’activité : les réseaux de distribution d’électricité, par l’intermédiaire d’Ormazabal, et les télécommunications, via Ikusi.

Le concours apporté par la BEI permettra à l’entreprise, présente dans 19 pays et dont le siège est à Bilbao, de renforcer sa compétitivité face aux changements qui surviennent dans le secteur de l’énergie. Ormazabal lancera des projets visant l’automatisation et la mutation numérique des réseaux électriques, ainsi que la conception de brevets et de produits qui lui permettront d’accéder à de nouveaux marchés et clients.

L’appui de la BEI au programme de RDI d’Ormazabal aura aussi des retombées positives sur l’environnement, car il contribuera à atteindre les objectifs européens de décarbonisation du système énergétique. Plus concrètement, ces investissements permettront la mise à niveau des réseaux de distribution d’électricité en vue d’obtenir un bouquet énergétique renouvelable et bien réparti, parallèlement à l’électrification du transport. Ces objectifs seront atteints grâce au développement de technologies intégrant de nouveaux équipements électromécaniques et du matériel électronique, des systèmes de communication dotés de nouvelles solutions en matière de cybersécurité, ainsi qu’un logiciel innovant de gestion du réseau de distribution.

L’accord signé ce jour contribuera à maintenir des emplois hautement qualifiés et à créer au sein de l’entreprise de nouveaux postes dans le domaine de la RDI. Le prêt bénéficie du soutien du Plan d’investissement pour l’Europe (ou « plan Juncker ») qui permet à la BEI de financer des projets qui, par leur structure ou leur nature, ont une valeur ajoutée particulière et un profil de risque plus élevé.

« Ce prêt témoigne de la volonté ferme de la BEI d’appuyer l’innovation au sein d’entreprises qui travaillent dans des secteurs très concurrentiels et qui ont, de fait, besoin d’investissements importants pour assurer leur avenir », a déclaré Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, lors de la cérémonie de signature. « C’est pourquoi nous nous réjouissons de signer un accord qui bénéficiera aux économies espagnole et européenne en favorisant l’essor de nouveaux produits dans le secteur de l’électricité, lesquels permettront de gagner en compétitivité et de contribuer à la lutte contre les changements climatiques ».

« Notre engagement en faveur de la RDI constitue l’ADN de Velatia et, par conséquent, d’Ormazabal. Nous sommes confrontés à différents défis, qui laissent toutefois entrevoir des possibilités. C’est pourquoi nous faisons le pari du passage au numérique et de la durabilité comme caractéristiques de notre identité. À ce titre, les domaines dans lesquels Ormazabal œuvre sont l’efficacité énergétique et la mise au point de technologies permettant d’atteindre les objectifs de décarbonisation fixés par l’Europe », a indiqué Javier Ormazabal, président de Velatia.

Financement de la RDI

L’innovation et le développement des compétences sont essentiels pour garantir une croissance durable et la création d’emplois hautement qualifiés. Tous deux jouent un rôle clé en tant que facteurs de compétitivité à long terme. Le financement de l’innovation est donc l’une des principales priorités de la BEI. En 2017, la banque de l’UE a mis à disposition 13,8 milliards d’EUR en faveur de différents projets de RDI.

Rien qu’en Espagne, l’an dernier, la BEI a prêté 1,446 milliard d’EUR pour soutenir les projets d’innovation d’entreprises espagnoles. Ce montant représente une augmentation de 67 % par rapport à son activité dans ce secteur l’année précédente. Au total, le Groupe BEI a consacré 13 % de ses financements en Espagne à la promotion de la RDI des entreprises.