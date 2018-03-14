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VELATIA RDI & INVESTMENTS

Signature(s)

Montant
32 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 3 250 000 €
Espagne : 29 250 000 €
Industrie : 32 500 000 €
Date(s) de signature
23/07/2018 : 3 250 000 €
23/07/2018 : 29 250 000 €
Autres liens
Related public register
18/07/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VELATIA RDI & INVESTMENTS
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - VELATIA RDI & INVESTMENTS
Communiqués associés
Espagne : Innovation et lutte contre les changements climatiques - la BEI finance la stratégie de RDI de Velatia à hauteur de 32,5 millions d’EUR au titre du plan Juncker
Projet apparenté
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN

Fiche récapitulative

Date de publication
14 mars 2018
Statut
Référence
Signé | 23/07/2018
20180009
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
VELATIA RDI & INVESTMENTS
MAIRANA XXI SL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 32 million
EUR 88 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project covers the promoter's investment inside the EU in the period 2018 – 2020 and is composed by its research, development and innovation (RDI) activities, capital expenditures and working capital.

The investments are mainly targeting the promoter's innovation activities in the area of power transmission and distribution. The objective is to further improve the efficiency and environmental sustainability of electric energy grids, supported by a higher degree of automation and digitalisation. Some of the investments are also dedicated to the promoter's operational needs for new equipment and working capital.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project activities will be carried out in existing facilities that will not change their already authorised scope due to the project. Hence, there are no significant negative environmental impacts expected. Environmental aspects will be assed in detail during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority. It is thus not subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VELATIA RDI & INVESTMENTS
Date de publication
18 Jul 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83490671
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180009
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - VELATIA RDI & INVESTMENTS
Date de publication
25 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151338238
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180009
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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VELATIA RDI & INVESTMENTS
Fiche technique
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Photogallery

From left to right, J. Ormazabal, Velatia´s CEO and EIB Vice President E. Navarro
Velatia RDI & Investments
Photographe: Mercedes Landete
©EIB

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