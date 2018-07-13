La nouvelle usine produira 2,2 millions de lave-linges par an, générant quelque 1 400 nouveaux emplois dans une région moins développée qui connaît des changements structurels.

Il s’agit de la première usine de production en Roumanie – et l’une des rares en Europe – à se conformer aux normes de l’industrie 4.0*.

La Banque européenne d’investissement (BEI) prêtera 68 millions d’EUR au fabricant d’électroménager Arctic pour financer la construction d’une grande usine de production de lave-linges, dotée de technologies de fabrication de pointe et de systèmes d’automatisation avancés. Cette opération est assortie d’une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), élément central du Plan d’investissement pour l’Europe. L’appui du FEIS contribuera à stimuler de nouveaux flux d’investissements étrangers directs, ainsi qu’à attirer d’autres investisseurs et à transformer la Roumanie en un pôle de production d’électroménager pour l’Europe.

Dès l’achèvement de sa construction en 2019, la nouvelle usine produira annuellement quelque 2,2 millions de lave-linges. Arctic, le chef de file actuel du marché roumain de l’électroménager dont il représente plus de 40 %, pourra ainsi répondre à la demande croissante européenne. Arctic fait partie du groupe Arçelik qui se classe au troisième rang des fabricants d’électroménager en Europe et au septième rang à l’échelle mondiale.

La nouvelle usine sera extrêmement innovante et fonctionnera grâce à des outils d’automatisation dernier cri et des applications intégrées de l’internet des objets, notamment des machines intelligentes, des dispositifs interconnectés et de la robotique coopérative. Grâce à l’investissement d’Arctic, la région deviendra un centre d’innovation en mesure d’attirer d’autres investissements.

Andrew McDowell, vice-président de la BEI, a commenté l’opération en ces termes : « Ce projet très innovant, soutenu par le Plan d’investissement pour l’Europe, permettra de créer 480 emplois directs et 900 postes supplémentaires chez les fournisseurs. L’usine sera implantée dans la région Sud-Munténie qui traverse des difficultés économiques structurelles à la suite de fermetures d’entreprises sidérurgiques et se caractérise par un taux de chômage élevé et une faible présence de l’industrie manufacturière à orientation technologique. C’est la raison pour laquelle cet investissement est très précieux pour la région. »

Corina Creţu, commissaire européenne à la politique régionale, a déclaré : « Ce projet incarne l’excellence roumaine en matière d’innovation et de technologie de pointe. Le Plan d’investissement pour l’Europe donne à Arctic le coup de pouce financier nécessaire pour s’étendre au-delà des marchés locaux et créer des emplois durables de qualité en Roumanie. Il s’agit d’un exemple concret de modernisation industrielle réussie avec le soutien de l’UE. Je félicite la BEI et Arctic pour cette excellente opération. »

Polat Şen, directeur financier d’Arçelik, a indiqué : « Nous sommes heureux de conclure ce contrat de prêt avec la Banque européenne d’investissement qui, en tant que partenaire financier actif d’Arçelik, soutient la construction de notre nouvelle usine en Roumanie. Cet investissement constituera une étape importante dans la transformation de la Roumanie en un pôle d’excellence de l’industrie manufacturière. Notre accès aux institutions financières officielles de l’Union européenne s’inscrit parfaitement dans l’esprit de notre ferme engagement à l’égard de l’Europe, à la fois en tant que marché et en tant que base manufacturière de nos produits. »