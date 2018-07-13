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WHITE GOODS FACTORY ROMANIA

Signature(s)

Montant
68 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Roumanie : 68 000 000 €
Industrie : 68 000 000 €
Date(s) de signature
13/07/2018 : 68 000 000 €
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13/03/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WHITE GOODS FACTORY ROMANIA
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14/03/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WHITE GOODS FACTORY ROMANIA - Raport Privind Impactual Asupra Mediului
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30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - WHITE GOODS FACTORY ROMANIA
Communiqués associés
Roumanie : Plan d’investissement pour l’Europe - la BEI soutient la construction d’une usine d’électroménager

Fiche récapitulative

Date de publication
13 juillet 2018
Statut
Référence
Signé | 13/07/2018
20170452
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WHITE GOODS FACTORY ROMANIA
ARCTIC SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 68 million
EUR 138 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the construction and ramp-up in two stages of a large-scale green-field washing machine production plant featuring advanced manufacturing technologies. At completion in 2019, the factory is expected to produce some 2.2 million units/year, allowing the promoter to fill the gap between the currently installed capacity and future expected demand. The final products are meant for the European market and would substitute products sold under the same brand but currently produced in the Turkish factories of the same Group.

The proposed project aims at strengthening the local value-added of a Romanian white goods company mainly serving the European market. In view of the less developed status of the Romanian region of South-Muntenia, the investment aims at supporting the structural development of the local private sector in terms of industrial know-how and competitiveness, leading to increased prosperity and reduced economic and social disparities within the region.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investment concerns the construction of industrial buildings and infrastructures, as well as machinery and equipment necessary for production. As such, the project falls under Annex II of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU being an "industrial estate development". The local competent authority has requested an EIA and Appropriate Assessment (AA), which have been carried out by the promoter including a public consultation. The Bank will review in detail the relevant environmental and social aspects during the appraisal processes.

The promoter is a private company, not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority; thus the project is not covered by the EU directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WHITE GOODS FACTORY ROMANIA
Date de publication
13 Mar 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76353596
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170452
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WHITE GOODS FACTORY ROMANIA - Raport Privind Impactual Asupra Mediului
Date de publication
14 Mar 2019
Langue
roumain
Sujet général
Prêts
Numéro du document
91799576
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170452
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - WHITE GOODS FACTORY ROMANIA
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
194065635
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170452
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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