Un prêt de 50 millions d’euros financera les activités de recherche et développement du groupe breton dans la Nutrition Animale et Végétale

Les centres de Saint-Malo et Dinard sont au cœur du projet d’investissement

Il s’agit du premier financement de la BEI dans le cadre du prêt-programme Agriculture et Bio économie lancé par la banque au niveau européen et soutenu par le Plan Juncker

Une entreprise bretonne est la première bénéficiaire du nouveau programme de financement mis à disposition par la Banque européenne d’investissement (BEI) pour le secteur de l’agriculture et la bio économie. La banque a octroyé un prêt de 50 millions d’euros au Groupe Roullier, un spécialiste de la nutrition végétale et animale, pour financer son programme de recherche et développement visant à améliorer le portefeuille produit, la recherche de nouveaux domaines d’application adaptés aux besoins nutritifs des plantes et des animaux ainsi que l’adaptation de l’outil de production.

Réunis aujourd’hui à Saint-Malo, où le Groupe Roullier a son siège, Sébastien Chauffaut, Président du Directoire du groupe breton, et Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI et responsable des opérations en France, se sont félicités de la signature de l’accord de financement. Le choix du lieu s’explique aussi par le fait que les activités de recherche qui font l’objet de l’accord seront menées principalement au sein du Centre Mondial de l’Innovation Roullier (CMI) basé à Saint-Malo et du Centre d’Etudes et de Recherche Appliquées (CERA) basé à Dinard.

« La BEI, et à travers elle, l’Europe, se félicite de pouvoir accompagner aujourd’hui un groupe comme le Groupe Roullier pour développer sa stratégie d’innovation et l’aider à développer une nutrition animale et végétale, respectueuse de l’environnement », a déclaré Ambroise Fayolle, le vice-président de la BEI. « A travers cette opération, financée grâce au Plan Juncker dont la France est un des premiers bénéficiaires, la BEI démontre que la France joue un rôle pionner dans le financement européen de la bio-économie ».

« Nous sommes fiers d’être la première entreprise à bénéficier de ce financement de la BEI, véritable reconnaissance de notre investissement depuis près de 60 ans dans l’Innovation », se félicite Sébastien Chauffaut, Président du Directoire du groupe Roullier. « Ce financement nous permettra de poursuivre et d’accélérer nos projets de recherche de nouveaux produits et processus novateurs toujours dans l’objectif de favoriser une agriculture raisonnée. »

Le Commissaire européen à l'Agriculture et au Développement rural, Phil Hogan, a déclaré: « Ayant annoncé le nouveau programme de prêts pour l'agriculture et la bio-économie d'un milliard d'euros dans le cadre du plan Juncker avec la BEI en avril, je suis ravi que nous ayons déjà signé le premier accord concret au profit du secteur agricole en France. Faciliter l'accès au financement pour les activités de recherche et développement du Groupe Roullier est un exemple de la manière dont l'UE peut jouer un rôle important dans le soutien de l'économie rurale européenne. »

Informations complémentaires:

Ce financement s’inscrit dans le nouveau Prêt-programme en faveur de l’agriculture et la bio économie, que la BEI a lancé en avril dernier a’ la faveur des coopératives et entreprises privés en Europe. Ce programme dispose d’un concours de la BEI a’ hauteur de 400 millions d’euros et vise à mobiliser près de 1 milliard d’euros dans toute l’Europe. Il est rendu possible grâce au Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques (FEIS), qui constitue un élément central du « Plan d’investissement pour l’Europe » mis en œuvre par la Commission européenne sous l’impulsion du président Juncker. Dans son nouveau règlement entre en vigueur début 2018, le FEIS a vu son champ d’application s’élargir à l’agriculture durable et la bio économie en général. Cette dernière englobe les chaînes de valeur de la production et de la transformation d’aliments, de matériaux et d’énergie utilisant des ressources biologiques terrestres et marines renouvelables.

Pour en savoir plus :

http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2018/2018-092-eibs-agriculture-and-bioeconomy-programme-loan-to-mobilise-close-to-eur-1bn-of-private-investment-across-europe.htm

http://www.eib.org/infocentre/publications/all/agriculture-and-bioeconomy-programme-loan.htm