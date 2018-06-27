La Commission européenne et la Banque européenne d'investissement (BEI), en collaboration avec la KfW allemande, la Cassa depositi e prestiti italienne et la Caisse des dépôts française, ont annoncé ce jour la mise en place d'une première enveloppe conjointe de 420 millions d'EUR pour le fonds Connecting Europe Broadband qui servira à financer des infrastructures de réseau à large bande dans des zones mal desservies en Europe. Le fonds Connecting Europe Broadband, géré par Cube Infrastructure Managers, vise à constituer une enveloppe conjointe d’environ 500 millions d'EUR pour couvrir les investissements dans le haut débit afin de mobiliser au moins 1 milliard d’EUR d'investissements sur cinq ans.

Ce fonds a été créé pour répondre à la demande croissante de financements pour des projets à large bande de petite dimension réalisés dans toute l'Europe qui éprouvent actuellement des difficultés à accéder au financement. Cet appui complétera les instruments financiers existants de l'UE pour le développement du haut débit, ainsi que d'autres financements actuellement disponibles sur le marché par l'intermédiaire d'institutions financières ou d'investisseurs privés. Le fonds Connecting Europe Broadband est la première plateforme d'investissement à soutenir l'infrastructure à large bande dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), le pilier central du Plan d'investissement pour l'Europe. Cette plateforme d'investissement est ouverte à la participation d'investisseurs privés.

À ce jour, le fonds Connecting Europe Broadband a permis de lever 420 millions d'EUR à la première clôture, grâce aux engagements suivants :

la BEI investira 140 millions d'EUR (dont 100 millions d'EUR au titre du FEIS) ;

la Commission européenne, par l'intermédiaire du mécanisme Connecting Europe Facility, investira 100 millions d'EUR ;

la KfW investira 50 millions d'EUR ;

la Cassa Depositi e Prestiti investira 50 millions d’EUR ;

la Caisse des dépôts investira 50 millions d’EUR ;

Cube Infrastructure Managers (Cube IM) investira au moins 5 millions d'EUR ;

et 25 millions d'EUR supplémentaires seront apportés par d'autres investisseurs privés européens.

Le fonds offre divers niveaux de risques aux investisseurs (la Commission assumant la tranche des premières pertes) et met en œuvre une structure de gouvernance unique qui concilie les intérêts des différents investisseurs en assurant un équilibre entre les investissements publics et privés.

Les clôtures ultérieures devraient suivre au cours des 18 prochains mois. Sur une période d'investissement de cinq ans, le fonds vise à investir des fonds propres et des quasi-fonds propres dans des projets à large bande économiquement et techniquement viables (en mettant l'accent sur les nouveaux projets d'infrastructure). Les investissements devraient être conformes aux objectifs européens en matière de connectivité afin de fournir d'ici 2025 des connexions internet avec des vitesses de téléchargement et d'envoi de 1 gigabit de données par seconde à toutes les écoles, aux plateformes de transport et aux principaux fournisseurs de services publics, ainsi qu'aux entreprises à forte intensité numérique. Le fonds cible généralement les régions rurales et faiblement peuplées et les zones où l'investissement privé doit être renforcé.

Les investissements réalisés au titre du fonds ne dépasseront pas 30 millions d'EUR par projet. Globalement, le fonds devrait libérer des investissements supplémentaires compris entre 1 milliard d'EUR et 1,7 milliard d'EUR pour le déploiement du haut débit dans les régions où les réseaux à très grande capacité ne sont pas encore déployés.