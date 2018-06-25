La banque de l’UE garantit des prêts existants de SaarLB pour un montant de 70 millions d’EUR

Grâce à la garantie de la BEI, SaarLB dispose d’une marge de manœuvre pour de nouveaux prêts

De nouveaux projets de protection du climat sont financés en France et en Allemagne

La prise en charge du risque par la BEI intervient dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Landesbank Saar (SaarLB) soutiennent le développement des énergies renouvelables en France et en Allemagne. La banque de l’UE et SaarLB ont signé mercredi un accord de garantie portant sur 70 millions d’EUR qui permet à SaarLB de disposer d’une marge de manœuvre supplémentaire pour des investissements dans le domaine des énergies renouvelables. Cet accord prévoit que la banque de l’UE couvre (à concurrence de 50 % au maximum) jusqu’à dix prêts existants octroyés par SaarLB à l’appui de projets dans le domaine de l’éolien et du solaire en France et en Allemagne. Cette prise en charge partielle du risque aidera SaarLB à accorder des prêts supplémentaires, pour un volume de 140 millions d’EUR environ, pour de nouveaux projets dans le domaine des énergies renouvelables, également en France et en Allemagne.

L’opération correspond au deuxième volet d’un cadre de garantie mis en place entre la BEI et SaarLB, pour un montant total de 150 millions d’EUR. La première garantie de la BEI, de 80 millions d’EUR, a été signée il y a deux ans déjà, donnant ainsi la possibilité à SaarLB d’accorder sept financements supplémentaires en faveur de projets éoliens, pour un volume total de prêt de plus de 160 millions d’EUR. Si la banque de l’UE est en mesure de garantir les risques liés à des projets de SaarLB, c’est parce qu’elle est elle-même partiellement couverte par des garanties au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est le pilier majeur du Plan d’investissement pour l’Europe (PIE), appelé aussi « Plan Juncker », dans lequel la BEI est le partenaire stratégique de la Commission européenne. Les financements que la banque de l’UE accorde dans ce cadre visent à renforcer la compétitivité de l’économie européenne.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des opérations en Allemagne et en France ainsi que du FEIS a affirmé, à Luxembourg : « L’action en faveur du climat compte parmi les priorités absolues de la banque de l’UE. La BEI est, parmi les institutions financières internationales, le premier bailleur de fonds à l’échelle mondiale pour les projets relatifs à l’action en faveur du climat, et elle met également en œuvre des techniques de financement modernes et innovantes comme ici, où elle prend pour la première fois en charge une partie du risque direct de financement de prêts de SaarLB, cette dernière restant toutefois responsable de la gestion et de la minimisation des risques. Cela est possible grâce au soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques, et parce que la Banque entretient depuis de longues années une collaboration très étroite, très constructive et très fructueuse avec son partenaire SaarLB. »

« Le financement de projets ayant trait aux énergies renouvelables est un des principaux piliers de la SaarLB depuis des années. Nous nous sommes jusqu’à présent concentrés sur le financement de projets de petites et moyennes entreprises dans le secteur des éoliennes et des installations solaires en France et en Allemagne. Dans le cadre du développement de notre approche commerciale dans cette activité principale de la banque, nous allons étendre d’une part notre éventail de prestations au financement de projets de géothermie, d’autre part notre espace géographique au Luxembourg. L’extension du cadre de garantie de la BEI est un élément essentiel et important pour que nous puissions, à l’avenir aussi, accompagner durablement nos partenaires dans le cadre de leurs projets ayant trait aux énergies renouvelables en France, en Allemagne et, dans le futur, au Luxembourg. Un exemple vivant de coopération réussie au profit de tous les partenaires », souligne Frank Eloy, membre du Comité de direction, au nom de la SaarLB.

Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission européenne chargé de l’Union de l’énergie, a expliqué : « La transition énergétique pourra réussir en Europe si nous pensons au-delà de nos frontières nationales et si nous collaborons ensemble. C’est exactement ce que fait SaarLB en finançant les énergies renouvelables en Allemagne et en France » a déclaré Maroš Šefčovič, Vice-Président de la Commission européenne chargé de l'Union de l'Energie. Et d’ajouter : « « Je suis satisfait que l’UE soit en mesure de contribuer à la transition énergétique à travers la BEI et le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Nous sommes également prêts à y apporter notre support dans le cadre du prochain budget de l’UE 2021-2027. En mettant en commun différents instruments financiers, nous visons à attirer de nouveaux financements, notamment du secteur privé, et à encourager l’utilisation stratégique des technologies liées aux énergies renouvelables. »