Un prêt de 250 millions d’EUR soutiendra la recherche, le développement et l’innovation avec pour objectif d’élaborer la prochaine norme de téléphonie mobile.

La technologie 5G devrait être plus sûre, plus rapide et plus efficace sur le plan énergétique que l’actuelle norme 4G.

Projet soutenu par la banque de l’UE et bénéficiant de la garantie du Plan Juncker

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 250 millions d’EUR avec la société de télécommunications suédoise Ericsson (Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson). Ce projet concerne des investissements de recherche, développement et innovation (RDI) sur les systèmes de télécommunications mobiles de cinquième génération (5G). Cet prêt a pu se concrétiser grâce au Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe lancé par le Groupe BEI et la Commission européenne pour dynamiser la compétitivité de l’économie européenne.

L'initiative d’Ericsson en matière de RDI portera notamment sur le développement de matériel et de logiciels destinés au réseau d'accès radio qui relie les appareils mobiles au réseau central, le réseau central proprement dit, les fonctions avancées d'analyse et les fonctions de recueil et de préparation de données (data exposure), en vue de permettre l’existence de réseaux autonomes et d’un écosystème technologique de 5G. La plupart des activités de RDI se dérouleront en Suède, des volets de moindre envergure étant également mis en œuvre en Espagne, en Irlande, en Pologne et dans d'autres pays de l'UE. Lancé cette année, le projet devrait être terminé d’ici 2020.

Alexander Stubb, vice-président de la BEI, a commenté l’opération en ces termes : « Il est évident que le développement de la technologie 5G, ces prochaines années, est l’une des plus importantes initiatives porteuses d’innovation, pour l’industrie des télécommunications. Ericsson a contribué de façon déterminante à ce qu’est la téléphonie mobile d’aujourd’hui et je pense que la BEI ne peut que se féliciter de soutenir sa démarche. Ce projet vient appuyer la technologie européenne, mais il garantira aussi que des milliers d’emplois hautement qualifiés restent dans l’UE ».

Carl Mellander, directeur financier d’Ericsson, s’est exprimé ainsi : « Nous sommes très heureux d’annoncer ce nouveau financement de la Banque européenne d’investissement. Il soutiendra nos activités de recherche-développement sur la 5G et allongera les échéances de notre dette. »

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne et commissaire à l'emploi, à la croissance, à l'investissement et à la compétitivité, a déclaré : « S’agissant du développement de la technologie 5G, l’Europe doit passer à la vitesse supérieure. Je suis fier qu’Ericsson – une entreprise européenne – investisse massivement dans l’élaboration de la 5G, avec le soutien financier de l’UE. Il est crucial qu'il existe des chefs de file en matière de télécoms, afin que notre compétitivité soit préservée sur la scène mondiale ; disposer d’investissements suffisants dans la 5G revêt donc une importance stratégique pour l’Europe. »