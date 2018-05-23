© ESB

Le projet, d’une capacité de 89 MW et situé dans le comté de Mayo, représente un investissement total de 160 millions d’EUR.

Les 29 éoliennes du parc fourniront de l’énergie propre à plus de 50 000 foyers.

Le projet sera financé par un consortium bancaire comprenant la Banque européenne d’investissement (BEI), MUFG Bank, BNP Paribas et AIB.

Ce projet bénéficie du plus grand financement de la BEI à ce jour en Irlande au titre du Plan d’investissement pour l’Europe.

ESB et Bord na Móna se réjouissent d’annoncer le bouclage du montage financier en faveur du projet d’Oweninny de 160 millions d’EUR, mis en œuvre dans le nord du comté de Mayo.

Ce projet sera financé via un prêt à long terme octroyé par un consortium de banques dont la BEI, qui met à disposition 50 % du financement, ainsi que MUFG Bank, BNP Paribas et AIB.

Situé entre Crossmolina et Bangor Erris, ce site était autrefois utilisé par Bord na Móna pour extraire de la tourbe et fournir du combustible local à la centrale électrique alimentée à la tourbe d’ESB, à Bellacorick, jusqu’à son arrêt en 2003. Le tout premier parc éolien commercial du pays a été établi sur ce site en 1992.

S’exprimant au sujet de ce jalon important pour le projet de 89 MW, Pat O’Doherty, directeur général d’ESB, a salué la collaboration avec Bord na Móna, la BEI et les autres établissements financiers impliqués : « Avec ce projet, nous nous appuyons sur une longue histoire de production d’électricité à partir de ressources locales à Bellacorick et nous affichons notre engagement à l’égard d’un avenir sobre en carbone alimenté par de l’électricité propre. Le parc éolien d’Oweninny viendra compléter le portefeuille d’ESB, qui compte actuellement 16 parcs éoliens en Irlande, et appuiera notre stratégie visant à réduire de façon marquée l’intensité en carbone de l’électricité que nous produisons. Au cours de la prochaine décennie, nous remplacerons la production à fortes émissions de carbone par des solutions à base d’énergies renouvelables sobres en carbone. En outre, nous collaborerons avec des organisations innovantes et partageant la même vision, comme Bord na Móna et la Banque européenne d’investissement, ainsi qu’AIB, BNP Paribas et MUFG, afin de prendre la tête de la transition de l’Irlande vers un avenir fondé sur des énergies propres. »

Tom Donnellan, directeur général de Bord na Móna, a déclaré : « Nous sommes présents depuis longtemps dans le comté de Mayo et cette formidable nouvelle aventure ouvre un nouveau chapitre pour Bord na Móna, dont les actifs de production d’énergies renouvelables atteindront une puissance de 1 GW d’ici 2030 et alimenteront plus d’un demi-million de foyers dans le pays. Nous voulons contribuer à une Irlande plus durable en valorisant nos ressources naturelles et je salue cette étape charnière du projet. L’Irlande doit radicalement transformer la façon dont elle produira et consommera de l’énergie à l’avenir. Alors que la production de tourbe a cessé à Oweninny il y a quelques années, cette coentreprise avec ESB illustre comment, au sein de Bord na Móna, nous pouvons mieux exploiter nos réserves foncières de plus de 80 937 hectares afin de soutenir la politique nationale visant à décarboniser en investissant dans de nouvelles formes d’énergies renouvelables, sûres et durables. »

La Banque européenne d’investissement (BEI), qui fournit la moitié du financement, est le premier bailleur de fonds au monde dans les énergies renouvelables et l’expérience technique qu’elle a gagnée en soutenant des parcs éoliens dans le monde entier a aidé à consolider ce projet. « Le financement de 80 millions d’EUR de la BEI à l’appui du nouveau parc éolien d’Oweninny – 50 % du financement total – représente le plus important investissement dans la production d’énergies renouvelables que nous ayons effectué jusqu’à présent en Irlande et le plus grand à ce jour au titre du Plan d’investissement pour l’Europe », a affirmé Andrew McDowell, vice-président de la BEI.

Il a ajouté : « Pour que l’Irlande respecte ses engagements à l’égard du climat à l’échelle mondiale et européenne, il est essentiel d’exploiter les ressources éoliennes afin de fournir de l’énergie propre. C’est pourquoi la BEI – en qualité de banque de l’UE et de premier bailleur de fonds dans les énergies renouvelables – est heureuse de collaborer avec ESB, Bord na Móna et des banques irlandaises et internationales afin de soutenir cet investissement emblématique pour le comté de Mayo, sur le site du tout premier parc éolien commercial d’Irlande. Ce projet permettra non seulement à l’Irlande d’atteindre ses objectifs en matière d’action en faveur du climat, mais aussi d’alimenter plus de 50 000 foyers en électricité et de créer près de 100 emplois locaux pendant sa construction. »

Phil Hogan, commissaire européen, a déclaré : « Cet investissement de la Banque européenne d’investissement garanti par le plan Juncker est un signal fort du renforcement du soutien au développement des énergies propres en Irlande. L’UE a été et continue d’être un chef de file en matière de respect des objectifs de l’Accord de Paris et nous avons tous un rôle à jouer à ce niveau. Cet investissement de 80 millions d’EUR de la BEI – la banque de l’UE – peut largement participer à ce que l’Irlande atteigne ses objectifs en matière d’énergies renouvelables et d’action pour le climat en alimentant plus de 50 000 foyers en énergie propre. Ce projet représente aussi une formidable collaboration du secteur commercial semi-public ainsi que du secteur bancaire public et privé. »

Le financement de la BEI s’inscrit dans le Plan d’investissement pour l’Europe et est soutenu par le Fonds européen pour les investissements stratégiques.

ESB et Bord na Móna ont mis sur pied un mécanisme bénéficiant à la communauté et destiné au financement de projets et d’initiatives des collectivités locales durant la durée de vie du parc éolien.