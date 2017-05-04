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OWENINNY ONSHORE WIND FARM PHASE 1

Signature(s)

Montant
79 499 620,18 €
Pays
Secteur(s)
Irlande : 79 499 620,18 €
Énergie : 79 499 620,18 €
Date(s) de signature
22/05/2018 : 79 499 620,18 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
28 septembre 2017
Statut
Référence
Signé | 22/05/2018
20170504
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
OWENINNY ONSHORE WIND FARM PHASE 1
ELECTRICITY SUPPLY BOARD, BORD NA MONA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 79 million
EUR 196 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Construction and operation of an onshore wind farm consisting of up to 30 wind turbines with a total capacity of 89MW in County Mayo, Ireland

The project will contribute to meeting the EU and Irish targets for energy generated from renewable energy sources.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is fully consented following an environmental impact assessment process. The project has no significant negative impact on the integrity of any nature conservation site.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OWENINNY ONSHORE WIND FARM PHASE 1
Date de publication
29 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77978325
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170504
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - OWENINNY ONSHORE WIND FARM PHASE 1 - Link to website for Environmental Documentation
Date de publication
29 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80213096
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170504
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - OWENINNY ONSHORE WIND FARM PHASE 1
Date de publication
21 Feb 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
154466481
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170504
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - OWENINNY ONSHORE WIND FARM PHASE 1
Date de publication
6 Apr 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
154047471
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170504
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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