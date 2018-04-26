Les installations seront exploitées par Forestalia Renovables, principal adjudicataire de la première vente d’énergies renouvelables organisée en Espagne.

La Banque européenne d’investissement a donné aujourd’hui une nouvelle impulsion à la production d’énergies propres en Espagne. Avec le soutien du Plan d’investissement pour l’Europe, la banque de l’UE a signé un prêt de 50 millions d’EUR pour financer un projet éolien mis en œuvre par l’entreprise espagnole Forestalia Renovables. Ce projet, appelé « Goya », compte parmi ses actionnaires Mirova, filiale de Natixis spécialisée dans l’investissement responsable, GE, Engie et Forestalia elle-même. Cette entreprise aragonaise spécialisée dans le développement des énergies solaire, éolienne et de biomasse était devenue le principal adjudicataire de la première vente d’installations nouvelles de production d’électricité à partir de sources renouvelables, organisée en Espagne au début de l’année 2016. Il s’agissait de la première passation de marchés dans le secteur éolien sans subventions ou primes publiques.

Le financement de la BEI, conjugué au prêt syndiqué de 120 millions d’EUR accordé par plusieurs établissements financiers, permettra de construire et d’exploiter neuf parcs éoliens dont la puissance s’élèvera au total à 300 MW.

Ces nouveaux parcs éoliens (Argovento, Cañacoloma, El Saso, Sierra Luna et Las Majas I, II, III, IV et V) se situeront dans la communauté autonome d’Aragon, plus précisément dans les comarques de Campo de Belchite, Daroca et Cariñena. Au total, 82 éoliennes capables de produire plus de 900 GWh d’électricité par an, sans rejeter aucune émission polluante, seront installées. De plus, le projet financé par la BEI créera des emplois : il nécessitera le recrutement de 700 personnes au cours de la phase de mise en œuvre et permettra la création de 50 postes à caractère permanent une fois qu’il sera mis en service.

Miguel Arias Cañete, commissaire européen chargé de l’action pour le climat et de l’énergie, a déclaré : « À la Commission européenne, nous saluons le financement de ces neuf nouveaux parcs éoliens en Aragon. L’Europe appuiera toujours les projets qui investissent dans la transition vers des énergies propres et dans la création d’emplois. Investir dans les énergies renouvelables signifie investir dans des emplois de qualité. L’Espagne a les moyens de devenir une référence en matière d’énergies renouvelables et de création d’emplois durables et pérennes. Ces projets reflètent ce potentiel et je peux vous assurer que ce ne seront pas les derniers. »

L’appui aux énergies renouvelables est l’une des priorités de la banque de l’UE, dont l’objectif consiste à stimuler l’utilisation d’énergies propres qui permettent de réduire la dépendance à d’autres sources plus polluantes.

La BEI accorde ce prêt dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe, connu sous le nom de « plan Juncker ». Ce dernier permet au Groupe BEI de renforcer sa capacité de financement de projets qui, conformément aux critères du « plan Juncker », mettent en œuvre des activités au profil de risque plus élevé, en raison de leur structure ou de leur nature, et stimulent la compétitivité des entreprises et la création d’emplois. Ce projet ne bénéficiera pas du soutien du secteur public et c’est l’un des premiers mis en œuvre dans le cadre de la nouvelle réglementation du secteur approuvée en Espagne en 2013.

La BEI et la lutte contre les changements climatiques

La banque de l’UE est l’institution multilatérale qui octroie le plus de financements dans le monde entier pour lutter contre les changements climatiques. L’année dernière, la BEI a consacré au total plus de 25 % de son activité à cette priorité.

En 2017, la Banque a octroyé en Espagne 870 millions d’EUR pour le financement de projets destinés à la mise en place de moyens de transport plus propres et à la mise en service de nouveaux modes de production moins polluants et plus respectueux de l’environnement.