Un prêt de 40 millions d’EUR garanti par le FEIS vient appuyer le programme de recherche-développement de Kemira.

Ce concours permettra de soutenir la recherche, le développement et l’innovation (RDI) en matière de solutions de traitement chimique et technique de l’eau.

Les filières à forte consommation d’eau et les installations de traitement des eaux usées municipales devraient bénéficier de ce programme de RDI.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un prêt de 49,3 millions d’USD (soit 40 millions d’EUR) avec Kemira Oyj, une entreprise chimique active à l’échelle mondiale et dont le siège se situe en Finlande. Cet prêt a pu se concrétiser grâce au Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe lancé par le Groupe BEI et la Commission européenne pour dynamiser la compétitivité de l’économie européenne.

Kemira utilisera ces fonds pour accroître ses investissements dans la recherche, le développement et l’innovation (RDI) portant sur des solutions chimiques et techniques pour le traitement de l’eau, des produits chimiques servant à la fabrication de la pâte à papier et du papier, et d’autres produits chimiques. L’objectif est de développer de nouveaux produits et de nouvelles technologies pour l’industrie papetière, pour le traitement des eaux usées municipales et industrielles ainsi que pour l’industrie minière. Le programme de RDI sera mis en œuvre dans le centre de recherche-développement existant de Kemira à Espoo, en Finlande, et permettra ainsi d’y préserver des emplois hautement spécialisés.

Alexander Stubb, vice-président de la BEI chargé des activités de prêt de la Banque en Europe du Nord, a commenté l’opération en ces termes : « Tout le monde sait que les ressources naturelles sont limitées et que nous devons les utiliser de manière optimale. Le programme de recherche, développement et innovation que propose Kemira permettra aux industries grandes consommatrices d’eau de mettre en œuvre des modèles davantage axés sur l’économie circulaire, ce qui contribuera à l’atténuation des changements climatiques. »

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité : « Le prêt de 40 millions d’EUR que la Banque européenne d’investissement a signé aujourd’hui au titre du Plan d’investissement pour l’Europe démontre la volonté, tant de l’UE que de Kemira, d’investir dans l’économie circulaire et de limiter autant que possible la production de déchets, tout en soutenant la croissance et la création d’emplois. Ce concours appuyé par l’UE permet à Kemira de renforcer ses capacités de recherche-développement afin de mettre au point de nouveaux produits et de nouvelles méthodes pour le traitement des eaux usées et trouver des solutions innovantes, notamment pour le secteur du papier et de la pâte à papier et l’industrie minière. »

Soutenir des projets comme celui de Kemira fait partie de la dynamique européenne de promotion de l’économie circulaire, l’une des grandes priorités stratégiques de l’UE, dans le cadre de laquelle la valeur des produits, des matières et des ressources est maintenue dans l’économie le plus longtemps possible et la production de déchets est réduite au minimum. La BEI, en collaboration avec la Commission européenne, soutient les États membres dans leur transition vers une économie circulaire en apportant des financements et des services de conseil aux projets en la matière. Au cours des cinq dernières années, la Banque a participé à hauteur de 2,4 milliards d’EUR au cofinancement de projets liés à l’économie circulaire qui ont eu des répercussions positives en matière de croissance économique durable, de compétitivité et d’emploi, en Europe et au-delà.