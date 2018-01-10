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KEMIRA SPECIALTY CHEMICALS

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 40 000 000 €
Industrie : 40 000 000 €
Date(s) de signature
28/03/2018 : 40 000 000 €
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Related public register
17/08/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KEMIRA SPECIALTY CHEMICALS
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - KEMIRA SPECIALTY CHEMICALS
Communiqués associés
Finlande : #InvestEU - soutien européen aux activités de recherche de Kemira Oyj liées à la lutte contre les changements climatiques

Fiche récapitulative

Date de publication
10 janvier 2018
Statut
Référence
Signé | 28/03/2018
20170441
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KEMIRA SPECIALTY CHEMICALS
KEMIRA OYJ
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million
EUR 92 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investments in RDI related to specialty chemicals in 2017-2020.

The project will contribute to improving and safeguarding the promoter's future competitiveness in the chemical industry. These investments typically aim at the adaptation and development of more efficient and environmentally-friendly process technologies and products.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development that are not specifically listed in the EIA's Directive Annex I or II and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. An Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore not required under Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KEMIRA SPECIALTY CHEMICALS
Date de publication
17 Aug 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78516885
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170441
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - KEMIRA SPECIALTY CHEMICALS
Date de publication
25 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
148363703
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170441
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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KEMIRA SPECIALTY CHEMICALS
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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