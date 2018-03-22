Ce financement de 20 M€ permettra à MedinCell de développer de nouveaux traitements injectables à action contrôlée et prolongée pour améliorer sensiblement la prise en charge et la qualité de vie des patients.

Il s'agit de la 120ème opération approuvée en France dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe appelé plus communément Plan Juncker dont un des objectifs clefs est de soutenir et d'accompagner le développement des sociétés innovantes en Europe.

Ce jour, lors de l’évènement First European Venture Debt qui a réuni plus de 100 chefs d’entreprise et investisseurs européens au siège de la BEI à Luxembourg, la Banque européenne d’investissement (BEI) et MedinCell, annoncent avoir conclu un partenariat financier pour renforcer les activités de Recherche, de Développement et d’Innovation de MedinCell, société innovante spécialisée dans les traitements médicaux injectables à action contrôlée et prolongée.

Le contrat de financement d’un montant de 20 millions d’euros a été signé par Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI et Christophe Douat, Président du directoire de MedinCell, en présence de Carlos Moedas, Commissaire européen à la Recherche, à l'Innovation et à la Science. La structure de financement mise en place par la BEI a pu être adaptée aux besoins spécifiques de l’entreprise grâce à la garantie européenne dans le cadre du plan Juncker ainsi qu’à l’expertise financière de la BEI dans ce type de financement.

Ce financement européen permettra très concrètement de mettre au point et de développer des traitements innovants dans différentes aires thérapeutiques pour remplacer la prise quotidienne de médicaments par une simple injection sous-cutanée ou localisée, améliorant ainsi sensiblement la prise en charge et la qualité de vie des patients. MedinCell a en effet développé la technologie BEPO® qui permet de contrôler et de garantir la délivrance régulière à dose thérapeutique optimale d’un principe actif pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir d’un simple dépôt entièrement bio résorbable. Alternative aux méthodes classiques de prise de médicament, l’utilisation de la technologie BEPO® a pour ambition de répondre à plusieurs défis majeurs de la santé dans le monde : traitements plus efficients, amélioration de l’adhésion aux traitements et de l’observance des patients, mais aussi développement rapide et faible coût de fabrication pour améliorer l’accessibilité à ce traitement. Après les résultats positifs des premiers essais cliniques menées aux États-Unis, MedinCell prévoit l’entrée prochaine en Phase III de ses produits les plus avancés.

«Le soutien au secteur de l’innovation est au cœur de nos priorités d’action a souligné Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI. Ce nouveau financement dans le cadre du Plan Juncker reflète à nouveau notre forte mobilisation en faveur des entreprises innovantes. En tant que banque de l’union européenne, il est important de créer des conditions optimales au financement de la recherche, essentielle à la mise au point et au développement de nouveaux traitements médicaux. C’est un financement qui aura un fort impact sur l’accessibilité, la prise en charge et la qualité de vie des patients européens. La BEI est fière d’accompagner MedinCell pour ses projets innovants résolument tournés vers l’avenir.»

Carlos Moedas, Commissaire Européen pour la recherche, la science et l'innovation, a ajouté : « Nous sommes déterminés à améliorer la qualité de vie des citoyens européens en renforçant les systèmes de soins de santé en Europe. Ce financement de 20 millions d'euros du Plan Juncker aura un impact important et concret dans la vie quotidienne des patients partout en Europe. C'est une nouvelle fois la preuve que l'Europe est à l'avant-garde de l'innovation et de la science. »

Pour Christophe Douat, Président du directoire de MedinCell, « le financement de la BEI va permettre d’élargir notre portefeuille de produits pour qu’à terme un maximum de patients bénéficient des avantages des traitements injectables à action prolongée. Nous sommes fiers que l’Union Européenne vienne nous soutenir, reconnaissant ainsi la compétence de notre équipe, le potentiel de notre technologie et l’efficacité de notre modèle d’entreprise visant à avoir un réel impact sur la santé dans le monde. »

Faisant de l’innovation une de ses priorités d’action, le Groupe BEI a consacré 13,8 milliards d’euros d’investissements en soutien à des projets innovants en Europe en 2017, qu'il s'agisse de programmes de recherche de grands groupes, d’entreprises ou biotechs spécialisées. En France, en 2017, 44% des investissements du Groupe BEI dans le cadre du plan Juncker ont été́ consacrés au soutien de l’innovation et de la recherche-développement sur un total d’activité s’élevant à plus de 8,6 milliards d’euros.