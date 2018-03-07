10 millions d’EUR pour améliorer l’efficacité énergétique dans les universités ukrainiennes

6,4 millions d’EUR pour la réfection du système de chauffage de Kryvyi Rih

Deux accords financiers visant des projets en Ukraine ont été signés par la Banque européenne d'investissement (BEI) et E5P, un fonds à donateurs multiples appuyant, grâce à un budget de 180 millions d’EUR, des investissements municipaux dans l’efficacité énergétique et des projets environnementaux réalisés dans des pays du Partenariat oriental. Une subvention de 10 millions d’EUR contribuera à améliorer l’efficacité énergétique dans sept universités qui font partie du projet Enseignement supérieur en Ukraine, tandis que 6,4 millions d’EUR appuieront la modernisation du système municipal de chauffage urbain de Kryvyi Rih (sud de l’Ukraine).

Dans les deux cas, la subvention d’E5P jouera un rôle essentiel pour contribuer à réaliser des projets faisant l’objet de prêts de la BEI et d’autres institutions financières, qui sont activement promus par les autorités ukrainiennes.

Enseignement supérieur en Ukraine

Ce projet est centré sur la rénovation d’installations d’enseignement, de recherche et de structures auxiliaires dans plusieurs universités ukrainiennes d’état, dont les sept principales – à Tchernihiv, Kharkiv, Kiev, Lviv, Poltava, Soumy et Vinnytsia – qui ont été identifiées en phase d’instruction. La BEI et la Nordic Environment Finance Corporation soutiennent ce projet grâce à des prêts de 120 et 30 millions d'EUR respectivement.

Ces concours aideront ces universités à atteindre l’excellence en matière de qualité de l’enseignement et de la recherche en améliorant leur efficacité énergétique et leur consommation, ce qui aura des retombées positives sur l’environnement. Ces établissements d'enseignement supérieur moderniseront notamment leurs installations de chauffage, ventilation et éclairage, améliorant ainsi la qualité du milieu d’enseignement et permettant des économies d'énergie. Des retombées positives pour l'environnement se feront sentir grâce à la mise en place de matériel et de systèmes de commande modernes et à bon rendement énergétique, que la subvention d’E5P permettra d’acheter et introduire.

Modernisation du système de chauffage urbain de Kryvyi Rih

Ce plan de modernisation fait partie du programme en faveur des infrastructures municipales en Ukraine, promu par le ministère ukrainien du développement régional, de la construction, du logement et des services communaux. Dans ce cadre, un prêt de la BEI de 400 millions d’EUR couvrira des investissements dans divers secteurs, dont ceux de l’efficacité énergétique, de l’approvisionnement en eau, du traitement des eaux usées et de la gestion des déchets solides.

Ce projet situé à Kryvyi Rih a pour objectif que le système de chauffage soit respectueux de l'environnement et financièrement viable. À terme, ces investissements contribueront à : augmenter l’efficacité énergétique ; réduire les émissions de CO 2 et l’impact environnemental en faisant baisser les quantités de dioxyde de carbone dégagé de plus de 220 000 tonnes ; et améliorer le service à la clientèle.

L’aide non remboursable d’E5P cible des actions sur la demande et financera notamment l’installation de diverses sous-stations de chauffage et de compteurs associés, bâtiment par bâtiment. En conséquence, les habitants de Kryvyi Rih disposeront d’un service de chauffage efficace, de compteurs et équipements automatiques perfectionnés et leur consommation énergétique diminuera. L'investissement total de 38 millions d’EUR sera partiellement couvert par un prêt de 31,6 millions d’EUR de la BEI et s’accompagnera d’une assistance technique destinée à renforcer les capacités au sein de la société de services collectifs.

Vazil Hudák, vice-président de la BEI, a déclaré : « La subvention d’E5P vient sous-tendre les efforts que déploie la banque de l’UE pour avoir une réelle incidence sur la vie des Ukrainiens. Ce financement, qui s’ajoute aux concours de la BEI et d’autres institutions financières, appuie les mesures d'efficacité énergétique appliquées par les universités ukrainiennes ainsi que le chauffage à Kryvyi Rih. Les économies et la meilleure gestion de l’énergie qui s’ensuivront amélioreront la qualité de vie en Ukraine et contribueront à son développement économique. »

Anders Lund, gestionnaire du fonds E5P, a formulé le commentaire suivant : « Les deux projets signés ce jour marquent une étape vers le renforcement de la sécurité énergétique en Ukraine ; ils faciliteront la vie quotidienne du citoyen ordinaire. Ces deux subventions ont été approuvées lors de l’assemblée d’E5P en raison de leur impact environnemental élevé mais également de leurs retombées positives sur le plan social et de la création d’emplois locaux qu’elles engendreront en Ukraine. Le projet de Kryvyi Rih, une ville qui accueille des industries lourdes et est fortement polluée, sera un projet phare entraînant d'importantes économies d'énergie et une amélioration sensible de l’efficacité. »

Roman Greba, vice-ministre ukrainien de l’éducation et des sciences a fait le commentaire suivant : « Grâce à la coopération de la Banque européenne d'investissement et d’E5P, nous allons moderniser des bâtiments universitaires construits à l’ère soviétique. La réduction des coûts liés à la consommation énergétique créera davantage de possibilités d’investir les économies réalisées dans l’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur. Les progrès en matière d’efficacité énergétique devraient être l’une des étapes de l’intégration des universités ukrainiennes dans l’Espace européen de l’enseignement supérieur. »

Eduard Kruhliak, vice-ministre ukrainien du développement régional, de la construction, du logement et des services communaux, s’est exprimé ainsi : « Nous apprécions grandement l’assistance de la BEI et d’E5P au développement des infrastructures municipales d’Ukraine. L’octroi très précieux de crédits et d’une aide non remboursable représente une contribution importante et appréciée de la Communauté européenne à la modernisation du secteur des logements et des services communaux d’Ukraine ».