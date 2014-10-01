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UKRAINE HIGHER EDUCATION

Signature(s)

Montant (.*)
130 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Ukraine : 130 000 000 €
Éducation : 9 750 000 €
Industrie : 120 250 000 €
Date(s) de signature
17/12/2018 : 750 000 €
19/12/2016 : 4 350 000 €
19/12/2016 : 4 650 000 €
17/12/2018 : 9 250 000 €
19/12/2016 : 53 650 000 €
19/12/2016 : 57 350 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 9 250 000 € fourni par EASTERN EUROPE ENERGY EFFICIENCY AND ENVIRONMENT PARTNERSHIP ,a 750 000 € Investment Grants fourni par EASTERN EUROPE ENERGY EFFICIENCY AND ENVIRONMENT PARTNERSHIP
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09/01/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UKRAINE HIGHER EDUCATION
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Fiche récapitulative

Date de publication
1 octobre 2014
Statut
Référence
Signé | 19/12/2016
20120493
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UKRAINE HIGHER EDUCATION
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 130 million
EUR 160 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the construction and refurbishment of teaching, research and supporting facilities of seven universities in Ukraine: Chernihiv State Technological University, Kharkiv Polytechnical Institute, Kiev Dragomanov National Pedagogical University, Lviv Polytechnic National University, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Sumy State University and Vinnitsa National Technical University. The investments will include the renovation and modernisation of research laboratories, acquisition and installation of research equipment, and the rehabilitation of university facilities, with particular focus on energy-efficiency measures.

The project has a strong emphasis on energy efficiency and energy savings elements. The objective is to reduce the operating costs of the universities, while improving the quality of teaching, learning space and academic research facilities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

About half of the investment is dedicated to energy-efficiency improvement. A total of 147 buildings with a floor surface of 820,000 m² are included in the project and will allow for savings of some 78 GWh/a of final energy, which would correspond to GHG reduction of 18 ktCO2/a.

Project procurement must meet the requirements of the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

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This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UKRAINE HIGHER EDUCATION
Date de publication
9 Jan 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55874912
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120493
Secteur(s)
Éducation
Industrie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
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