UKRAINE HIGHER EDUCATION

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Fiche récapitulative
The project concerns the construction and refurbishment of teaching, research and supporting facilities of seven universities in Ukraine: Chernihiv State Technological University, Kharkiv Polytechnical Institute, Kiev Dragomanov National Pedagogical University, Lviv Polytechnic National University, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Sumy State University and Vinnitsa National Technical University. The investments will include the renovation and modernisation of research laboratories, acquisition and installation of research equipment, and the rehabilitation of university facilities, with particular focus on energy-efficiency measures.
The project has a strong emphasis on energy efficiency and energy savings elements. The objective is to reduce the operating costs of the universities, while improving the quality of teaching, learning space and academic research facilities.
About half of the investment is dedicated to energy-efficiency improvement. A total of 147 buildings with a floor surface of 820,000 m² are included in the project and will allow for savings of some 78 GWh/a of final energy, which would correspond to GHG reduction of 18 ktCO2/a.
Project procurement must meet the requirements of the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.