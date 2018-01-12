Consolider l’innovation dans le secteur pharmaceutique européen

210 nouveaux emplois seront créés dans des zones rurales de Bulgarie

Renforcer la place de chef de file qu’occupe l’Europe dans le secteur de la santé animale au plan mondial

Le prêt de la BEI disposant de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) créera plus de 200 emplois dans des zones rurales et renforcera le secteur agricole en Bulgarie. L’opération a été signée à Sofia en présence de Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne et de M. Borissov, premier ministre.

À l'occasion de la visite du collège des commissaires à Sofia pour marquer le début de la présidence bulgare de l'UE, la Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un prêt de 100 millions d'EUR avec l'entreprise agro-pharmaceutique bulgare Huvepharma, afin de stimuler la production et la recherche-développement (R-D) dans le domaine de la santé animale. Ce prêt sera assorti d’une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), élément central du Plan d’investissement pour l’Europe ou « plan Juncker ». Grâce à ce financement, 210 emplois seront créés dans des zones rurales de Bulgarie.

Jean-Claude Juncker, président de la Commission et Boyko Borissov, premier ministre bulgare, ont assisté à la signature de l'opération d'aujourd'hui par Jyrki Katainen, vice-président de la Commission, Andrew McDowell, vice-président de la BEI et Kiril Domuschiev, PDG de Huvepharma, la société mère de Biovet.

Andrew McDowell, vice-président de la BEI, a commenté l’événement en ces termes : « Cette opération, soutenue par la BEI et le Plan d'investissement pour l'Europe, renforcera la compétitivité d'une entreprise leader dans le secteur vétérinaire en Bulgarie, étayant ainsi la position de chef de file de l'Europe sur le marché de la santé animale. C'est important, car la santé animale est un élément clé de l'agriculture européenne et un sujet de préoccupation pour tous les citoyens européens ».

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne et commissaire à l'emploi, à la croissance, à l'investissement et à la compétitivité, a déclaré : « C’est avec grand plaisir que je me trouve ici pour signer la plus importante opération au titre du FEIS signée en Bulgarie jusqu’à présent : un prêt de 100 millions d’EUR pour Biovet. C’est la garantie budgétaire de l'UE qui a permis à la BEI d’octroyer ce prêt à cette société ; en conséquence, nous assisterons à une intensification de l'activité de R-D dans les zones rurales bulgares, ce qui entraînera une croissance de l'économie et la création de nouveaux emplois. Je souhaite plein succès à Biovet et à la présidence bulgare pour les six prochains mois. »

Phil Hogan, commissaire européen à l’agriculture et au développement rural, s’est exprimé en ces termes : « L'investissement dans le secteur agricole est crucial et je salue l'engagement de la BEI à soutenir les entreprises agricoles telles que Biovet. Il s'agit d'un secteur porteur de croissance qui créera des emplois dans les zones rurales et stimulera l'économie. »

Rumen Porodzanov, ministre bulgare de l’agriculture, a fait le commentaire suivant : « Je me réjouis que la présidence bulgare du Conseil de l'Union européenne commence par un message aussi important pour le secteur agricole bulgare. Le financement de ce projet concrétise l'engagement de la Banque européenne d’investissement envers le gouvernement bulgare et les entreprises du pays. La possibilité que soit mis en œuvre un projet extrêmement important et efficace dans le domaine de la médecine vétérinaire et des soins de santé animale révèle les perspectives qui s’ouvrent à l'agriculture bulgare. Nous sommes fiers que le projet Huvepharma fasse partie du plan Juncker. »

Commentaire de Kiril Domuschiev, PDG de Huvepharma : « Huvepharma est déterminée à poursuivre sa stratégie de croissance en tant qu'entreprise européenne centrée sur la santé animale opérant sur les marchés mondiaux. » Le soutien de la BEI nous permet d'accélérer nos investissements dans les installations bulgares de production et de R-D, renforçant ainsi notre stratégie de construction d'une société centrée sur la santé animale entièrement intégrée, dotée d’installations de production dans l'UE et de vente sur les marchés mondiaux.

Le projet porte sur la conception, la construction et la gestion de deux nouvelles installations : une nouvelle installation de fermentation pour la fabrication de substances actives, de compléments nutritionnels, d'enzymes, de probiotiques et de préparations médicamenteuses prêtes à l'emploi pour la santé animale et humaine et une nouvelle usine de fabrication de vaccins pour les animaux. Ce projet soutient l'expansion d'un des rares acteurs européens présent sur le segment de la santé animale porcine et avicole. Il vient également appuyer la R-D en microbiologie et la mise au point de nouveaux produits, tels que des vaccins et des enzymes, ainsi que l’amélioration des procédés et la formulation.

Les deux nouvelles installations seront situées à côté des sites de fabrication existants de Biovet. L’installation de fermentation sera implantée à Peshtera, une ville située dans le sud de la Bulgarie, à 125 km au sud-est de Sofia. L’usine de vaccins sera implantée à Razgrad, une ville située dans le nord-est de la Bulgarie, à 130 km environ de Varna. Le projet sera mis en œuvre entre 2017 et 2019 et donnera un coup de pouce à l'emploi local en créant 210 emplois supplémentaires dans des zones présentant de rares possibilités d'emplois qualifiés, caractérisées par un taux de chômage élevé.