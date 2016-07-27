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BIOVET PESHTERA

Signature(s)

Montant
125 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Bulgarie : 125 000 000 €
Industrie : 125 000 000 €
Date(s) de signature
4/12/2020 : 25 000 000 €
22/12/2017 : 100 000 000 €
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La présidence bulgare s’ouvre par un prêt de 100 millions d’EUR de la BEI accordé à l’entreprise agro-pharmaceutique Huvepharma au titre du plan Juncker

Fiche récapitulative

Date de publication
5 septembre 2017
Statut
Référence
Signé | 22/12/2017
20160727
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BIOVET PESHTERA
HUVEPHARMA INTERNATIONAL BV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 125 million
EUR 212 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the construction of new manufacturing facilities, as well as financing of the promoter's research, development and innovation (RDI) activities.

The EIB loan will be supporting the capacity expansion of a mid-cap company in Bulgaria.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex II of EIA Directive 2011/92/EU (implementation of an industrial facility for the production of pharmaceutical products). Full environmental details will be assessed during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and is thus not covered by EU directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - BIOVET PESHTERA - EIA Razgrad
Date de publication
12 Sep 2018
Langue
bulgare
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86841961
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160727
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Bulgarie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BIOVET PESHTERA
Date de publication
15 Aug 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78131433
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160727
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Bulgarie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BIOVET PESHTERA - EIA Peshtera
Date de publication
12 Sep 2018
Langue
bulgare
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86848656
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160727
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Bulgarie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BIOVET PESHTERA
Date de publication
24 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
164282874
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160727
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Bulgarie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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