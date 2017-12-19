La Banque européenne d’investissement (BEI) va octroyer un prêt de 60 millions d’EUR à Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH (HKM), un producteur allemand d’acier au carbone brut. Les fonds serviront à financer la modernisation d’une aciérie intégrée existante afin d’améliorer la performance environnementale et de réduire la consommation d’énergie et les émissions de CO 2 grâce à l’installation de nouveaux équipements. Ce financement a été rendu possible grâce au soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est l’élément central du Plan d’investissement pour l’Europe, dans le cadre duquel le Groupe BEI et la Commission européenne collaborent en tant que partenaires stratégiques pour dynamiser la compétitivité de l’économie européenne.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de superviser les opérations en Allemagne, a commenté l’opération en ces termes : « Ce financement illustre la détermination de la BEI à soutenir la réalisation de projets à forte valeur ajoutée tout en améliorant dans le même temps l’empreinte environnementale. L’Europe a besoin d’une base industrielle solide, moderne, consommant peu d’énergie et émettant peu de CO 2 pour sa croissance future, la préservation d’emplois durables et sa compétitivité sur les marchés mondiaux. » Il a en outre ajouté : « Il s’agit de notre première opération avec HKM et je me félicite qu’avec le soutien du FEIS, la banque de l’UE puisse aider à attirer d’autres bailleurs de fonds pour des investissements dans HKM. Telle est la finalité du Plan d’investissement pour l’Europe. »

Commentaire de Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité : « Avec ce prêt signé ce jour, qui bénéficie du soutien accordé au titre du Plan d’investissement pour l’Europe, la société va améliorer son bilan environnemental et réduire son empreinte carbone. Dans le cadre du FEIS 2.0 qui a été adopté cette semaine, nous verrons encore plus de projets relatifs à l’efficacité énergétique et aux technologies propres, avec au moins 40 % de projets BEI contribuant à l’action en faveur du climat. »

Commentaire de Gerhard Erdmann, directeur général du contrôle de gestion chez HKM : « Le projet représente une étape importante pour l’avenir de notre société et il contribuera de manière substantielle aux économies de ressources et à la réduction des émissions. Nous sommes très heureux d’avoir pu obtenir un financement de la BEI grâce à nos efforts constants en matière de développement technologique, à la qualité élevée des produits et à la grande attention portée à la protection de l’environnement. »