Forsee Power, expert français des systèmes de batteries intelligentes pour la mobilité urbaine, annonce un financement de 55 millions d’euros pour soutenir l’industrialisation de ses systèmes de batteries. Ce financement a été opéré par Mitsui & Co., Ltd. (Mitsui), la Banque européenne d’investissement (BEI) via le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) et Idinvest. La cérémonie de signature s’est tenue dans la matinée du lundi 18 décembre 2017 à l’Hôtel de Cassini en présence de Louis Schweitzer, Commissaire général à l’Investissement.

Des capacités industrielles décuplées pour accompagner la transition énergétique des transports publics

Portée par le bus, la transition énergétique des transports publics s’est fortement accélérée en Europe depuis le début de l’année 2017 et les constructeurs sont désormais engagés dans des productions de véhicules en série afin de couvrir un marché européen estimé à 3500 bus par an d’ici à 2020, et qui devrait doubler les cinq années suivantes.

Ce financement va permettre à Forsee Power de décupler ses capacités de production et de démarrer la production en série des systèmes de batteries intelligentes en Europe et en Chine à destination notamment des marchés du transport (bus, rail, camion, bateau, scooter). Dans ce contexte, le Groupe prévoit de recruter 250 personnes en France à l’horizon fin 2021.

Disposant de la gamme de batteries la plus complète sur les marchés du transport, le groupe Forsee Power est très bien positionné pour l’avenir, celui-ci ayant déjà signé des contrats majeurs de fournitures de batteries auprès de constructeurs de scooters et constructeurs de bus de renom dont CNHI (Iveco, Heuliez), CaetanoBus au Portugal et Wrightbus au Royaume Uni. Le Groupe se positionne également très bien sur les marchés des véhicules industriels et du rail.

« Ce nouvel élan que nous offre la BEI et Mitsui & Co est un signal fort pour notre entreprise et la French Fab. Egalement pour la filière de la batterie, qui existe bien dans notre pays.» se réjouit Christophe Gurtner, PDG de Forsee Power. « Le Groupe Forsee Power a la volonté de se positionner parmi les poids lourds de l’électromobilité et ce financement nous permettra de nous propulser sur ce marché phare qui nous anime depuis déjà de nombreuses années » conclut-il.

Mitsui considère la «Mobilité» comme l'un des principaux axes de croissance

Mitsui est l'une des entreprises de commerce, d'investissement et de services les plus diversifiées et complètes du monde, avec 139 bureaux dans 66 pays au 1er décembre 2017. Dans son plan de gestion à moyen terme annoncé en mai de cette année, Mitsui a sélectionné la « Mobilité » comme l'un des principaux domaines de croissance sur lesquels se concentrer, et il encourage l'expansion des matériaux automobiles jusqu'aux services de mobilité et de transport.

Mitsui a déclaré : « L’électrification est l'un des sujets les plus importants dans le domaine de la mobilité, donc notre investissement dans Forsee Power a une grande signification stratégique et offre diverses opportunités de collaboration future à chaque étape de la chaîne de valeur : matières premières, électrochimie, véhicules, seconde vie des batteries et recyclage. »

La participation du Fonds européen pour les investissements stratégiques de l’UE conforte la stratégie de Forsee Power

La stratégie de Forsee Power étant d’étendre sa production de systèmes de batterie française et internationale, cette participation de la BEI à hauteur de 20 millions d’euros offre un nouveau souffle au Groupe, ce qui pourra conforter sa volonté de recrutements, aujourd’hui stratégique pour le groupe.

Comme l’a souligné Ambroise Fayolle, Vice-Président de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) durant la cérémonie de signature : « Avec ce nouveau financement dans le cadre du Plan Juncker, notre objectif est de soutenir le développement à l’international de Forsee Power en termes de production et de ventes mais également ses activités de Recherche-Développement et Innovation qui lui donneront un avantage compétitif avec la conquête de nouveaux marchés. Ce financement s’inscrit pleinement dans notre action prioritaire en faveur de l’innovation et l’action climatique pour un transport propre et de grande qualité pour les usagers au cœur des villes et des territoires. Je souhaite que ce financement contribue à créer de nombreuses opportunités de formation et d’emploi tout en développant de nouvelles technologies de pointe au service d’une économie verte et responsable. »

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier central du Plan Juncker, est une initiative visant à combler le déficit d'investissements que connaît actuellement l'Union Européenne. Lancé conjointement par le Groupe BEI et la Commission européenne, il vise à relancer l'investissement, restaurer la compétitivité de l’Union Européenne et favoriser la création d’emplois. En France, le Plan Juncker continue de monter en puissance avec un total cumulé de 111 opérations pour un montant de 8,7 milliards d’euros de financements, lesquels mobiliseront près de 40 milliards d’euros d’investissements additionnels.

Par ailleurs, à l’ occasion de ce financement majeur, Idinvest Partners, actionnaire de Forsee Power depuis 2013, renforce sa participation dans le Groupe.