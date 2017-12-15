© Haldor Topsoe

La BEI et Haldor Topsoe, chef de fil danois de la fabrication de produits chimiques, ont signé un accord de prêt de 75 millions d’EUR (560 millions de DKK) pour la recherche et le développement de technologies catalytiques de pointe.

L’accord a pu se concrétiser grâce au Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe lancé par le Groupe BEI et la Commission européenne pour dynamiser la compétitivité de l’économie européenne.

Les catalyseurs induisent une réaction chimique permettant d’évoluer plus rapidement que la normale ou dans des conditions différentes (par exemple, à une température plus faible). Ils peuvent aider à accélérer de nombreux processus industriels et à accroître leur taux de productivité, tout en utilisant moins d’énergie et en économisant les ressources. Près de deux tiers de tous les produits industriels s’appuient, d’une façon ou d’une autre, sur les catalyseurs.

Le prêt de la BEI soutient la recherche-développement d’Haldor Topsoe dans de nouveaux catalyseurs et des technologies catalytiques, améliorant ainsi l’efficacité énergétique des processus industriels et réduisant l’émission de gaz à effet de serre et de polluants.

« Le Plan d’investissement pour l’Europe est souvent qualifié de catalyseur pour l’investissement privé », a déclaré Alexander Stubb, vice-président de la BEI chargé des opérations de la Banque dans les pays d’Europe du Nord. « Aujourd’hui, cette expression peut s’employer au sens littéral. La recherche-développement d’Haldor Topsoe tente de relever des défis actuels majeurs en préservant le climat et l’environnement. Je suis fier que la BEI participe à cet effort. »

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité, a indiqué : « La mise au point de produits innovants demande des investissements d’envergure et soutenus. Le Fonds européen pour les investissements stratégiques joue ici un rôle crucial. En soutenant ce type d’investissement, nous pouvons garantir que des entreprises européennes telles que Haldor Topsoe vont maintenir leur position de fabricant de technologies catalytiques de pointe face à la concurrence sur les marchés mondiaux. »

« Le prêt de la BEI stimulera notre recherche-développement dans la technologie catalytique en tant que moteur fondamental d’une industrie plus efficace, tout en réduisant l’empreinte environnementale. C’est pour nous un grand honneur de recevoir pour la cinquième fois ce soutien de poids de la BEI et nous avons hâte de proposer des solutions innovantes, compétitives et prospectives reposant sur une recherche de premier plan mondial », affirme Peter Rønnest Andersen, directeur financier d’Haldor Topsoe.