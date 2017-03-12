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HALDOR TOPSOE CATALYSTS RDI

Signature(s)

Montant
75 225 340,18 €
Pays
Secteur(s)
Danemark : 75 225 340,18 €
Industrie : 75 225 340,18 €
Date(s) de signature
15/12/2017 : 75 225 340,18 €
Autres liens
Related public register
15/11/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HALDOR TOPSOE CATALYSTS RDI
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16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HALDOR TOPSOE CATALYSTS RDI
Communiqués associés
Danemark : Plan d’investissement pour l’Europe - la BEI finance la R-D d’Haldor Topsoe en vue de la mise au point de catalyseurs durables

Fiche récapitulative

Date de publication
9 août 2017
Statut
Référence
Signé | 15/12/2017
20170312
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HALDOR TOPSOE CATALYSTS RDI
HALDOR TOPSOE A/S
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
DKK 560 million (EUR 75 million)
DKK 1314 million (EUR 177 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Research, development and innovation (RDI) investments in new products (catalysts) and the related design and engineering of process plants for the period 2017-2020.

The EIB financing will support an innovative private promoter in its efforts to enhance its competitive position in high value added products, contributing to the targets of the Europe 2020. The project will also have a positive environmental impact as it will increase the energy efficiency of industrial processes and/or reduce the emission of greenhouse gas from refineries and power plants.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development that are not specifically listed in the EIA's directive Annex I or II and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. An Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore not required under Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/23/EU and/or 2014/24/EU and/or 2014/25/EU, where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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15/11/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HALDOR TOPSOE CATALYSTS RDI
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HALDOR TOPSOE CATALYSTS RDI
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HALDOR TOPSOE CATALYSTS RDI
Date de publication
15 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76296429
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170312
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - HALDOR TOPSOE CATALYSTS RDI
Date de publication
16 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135051593
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170312
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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HALDOR TOPSOE CATALYSTS RDI
Fiche technique
HALDOR TOPSOE CATALYSTS RDI
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