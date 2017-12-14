La Banque européenne d’investissement (BEI) accordera un financement d’un montant maximal de 25 millions d’EUR à eGym GmbH, un concepteur et fabricant novateur de technologies d’entraînement physique. L’opération concourra au programme d'investissement actuel d’eGym et contribuera à couvrir le coût de ses activités de recherche-développement et d’ingénierie, les dépenses d'équipement imputables à l’agrandissement de son usine de production et d’assemblage et le renforcement permanent de ses fonds de roulement nets en vue de soutenir son expansion commerciale. Ce financement a été rendu possible grâce au soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est l’élément central du Plan d’investissement pour l’Europe, dans le cadre duquel le Groupe BEI et la Commission européenne collaborent en tant que partenaires stratégiques pour dynamiser la compétitivité de l’économie européenne.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de superviser les opérations en Allemagne, a fait le commentaire suivant : « eGym, qui a été fondée il y a à peine sept ans, est une société dont la croissance est extrêmement rapide. Le soutien aux entreprises jeunes et innovantes sur leur chemin vers la croissance compte parmi les priorités de la banque de l’UE, car ces entreprises créent les emplois de demain. » Il a en outre ajouté : « eGym met à disposition une plateforme ouverte fondée sur l’informatique en nuage qui donne la possibilité de connecter des machines produites par des tiers afin de permettre les meilleurs entraînement physique et suivi possibles. Il s’agit d'une technologie de pointe qui permet de créer des écosystèmes d’entraînement complets, qui aideront à améliorer l’accès des citoyens européens aux meilleurs équipements de santé et de bien-être disponibles. »

Commentaire de Philipp Roesch-Schlanderer, PDG d’eGym : « Nous sommes très honorés de recevoir ce financement de la BEI. Depuis le début, eGym a pour ambition de rendre l’entraînement physique utile à tous et de fournir aux utilisateurs la meilleure expérience d’entraînement possible. Aujourd'hui, nous constatons que la prévention et l’augmentation des niveaux personnels de forme physique deviennent de plus en plus importantes pour un large public. eGym propose des solutions intelligentes basées sur des logiciels qui permettent aux abonnés des salles de sport de rester très motivés.