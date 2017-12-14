© Censhare

La Banque européenne d’investissement (BEI) va accorder un financement de 25 millions d’EUR au maximum à censhare AG, une entreprise informatique allemande qui conçoit et vend des solutions logicielles à des entreprises de moyenne et grande taille qui cherchent à mieux gérer la complexité grandissante du marketing et des communications numériques d’aujourd’hui. Ce financement a été rendu possible grâce au soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est l’élément central du Plan d’investissement pour l’Europe, dans le cadre duquel le Groupe BEI et la Commission européenne collaborent en tant que partenaires stratégiques pour dynamiser la compétitivité de l’économie européenne.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de superviser les opérations en Allemagne, a commenté l’opération en ces termes : « censhare est un fournisseur innovant d’un outil logiciel développé en interne qui apporte une solution intégrée aux besoins de marketing et de communication d’entreprises de moyenne et grande taille dans tous leurs modes de communication. Appuyer les investissements axés sur l’innovation, les compétences et la compétitivité accrue fait partie de la mission de la BEI consistant à encourager une croissance durable et l’emploi en Europe. » Il a en outre ajouté : « Il s’agit là, avec l’appui du plan Juncker, de notre première opération avec censhare. Je me réjouis de cette collaboration avec une entreprise engagée pour des investissements continus en R-D en Europe. »

« L’accent que nous mettons sur l’innovation européenne a été un puissant vecteur de croissance pour nous en 2017 sur tous nos marchés internationaux », a déclaré Stephan Wehselau, directeur financier de censhare AG. « Ce nouvel investissement en R-D marque l’étape suivante pour notre société, alors que nous cherchons à accélérer cette trajectoire de croissance pour nous poser en leader sur ce marché. »