La Banque européenne d’investissement (BEI) va prêter 160 millions d’EUR pour financer les travaux d’amélioration du réseau de transport public dans la deuxième ville d’Ukraine. Les fonds de la BEI iront appuyer l’extension du réseau de métro de Kharkiv vers une zone résidentielle à forte densité de population, ce qui renforcera l’attrait de ce moyen de transport pour les navetteurs.

Grâce au prêt de la BEI, l’utilisation excessive de la voiture diminuera au profit d’un mode de transport plus durable, avec à la clé des incidences positives sur le climat et sur la qualité de l’environnement urbain. Ce financement contribuera à moderniser les transports publics dans la partie sud de la ville de Kharkiv, une zone qui n’est actuellement desservie que par des trolleybus, des bus et des mini-bus.

Le projet prévoit le prolongement, sur une longueur de 3,5 km, de la ligne de métro verte existante – y compris l’ajout de deux nouvelles stations, « Derzhavinska » et « Odeska » –, la construction d’un nouveau dépôt et le renouvellement de la flotte via l'acquisition de 85 nouvelles unités de matériel roulant, soit 17 rames de 5 voitures. Les travaux devraient être achevés d’ici à la fin de 2023. Le projet sera cofinancé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

Vazil Hudák, vice-président de la BEI, a déclaré : « La modernisation des infrastructures de transport urbain en Ukraine est conforme à l’engagement de la BEI visant à soutenir des projets qui contribuent au développement économique du pays et à l’amélioration de la qualité de vie de ses citoyens. Cela est particulièrement important à Kharkiv, une ville de 1,5 million d’habitants où vivent également un grand nombre de personnes déplacées des régions orientales du pays en raison de la situation qui y règne actuellement. »

Oleksandr Danyliuk, ministre ukrainien des finances, a commenté l’opération en ces termes : « L'amélioration des infrastructures de transport est l’une des priorités de notre gouvernement. Ce projet de modernisation du métro de Kharkiv constitue une partie importante du programme plus vaste d'aménagement urbain. Le projet créera des emplois pour les résidents locaux, contribuera au développement du réseau de transport public et accroîtra la qualité de vie de tous les habitants de la ville. »

Hugues Mingarelli, chef de la délégation de l’UE en Ukraine, a déclaré : « Les nouveaux investissements, grandement nécessaires, dans le métro de Kharkiv offriront aux entreprises, aux universités et aux navetteurs une desserte de qualité, grâce à une liaison de transport moderne et respectueuse de l'environnement qui pourra ultérieurement être étendue jusqu’à l'aéroport de Kharkiv. Je suis convaincu que ce projet contribuera également à renforcer l'économie de la ville, un objectif qui constitue l’un des principaux fondements du partenariat entre l’UE et l’Ukraine. »

Avec cette opération, le total des prêts signés par la BEI en Ukraine depuis le début de son intervention dans le pays en 2007 s’établit à quelque 5,5 milliards d’EUR.